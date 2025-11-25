Neu bei Kirsch Import: Signatory 100 Proof Edition, Edradour 200th Anniversary – Teil 2 sowie Mars Komagatake und Mars Tsunuki

Mit insgesamt 17 neuen Abfüllungen ist die Liste der Whisky-Neuheiten im aktuellen Portfolio des Importeurs und Distributors Kirsch Import, die uns heute – wie fast an jedem Dienstag – erreichte, äußerst lang und umfangreich sowie breit gefächert.

Aus diesem Grund stellen wir Ihnen diese Neuheiten mit allen Details auch direkt und ohne Umschweife vor:

57,1-prozentig bereit für die Feiertage:

Geschenktipps der 100 Proof Edition

Mit der Vorweihnachtszeit steigt die Nachfrage nach besonderen Tropfen, die Qualität bieten, ohne das Budget zu sprengen. Die 100 Proof Edition von Signatory Vintage trifft diesen Nerv: unabhängige Abfüllungen mit kräftiger Stärke, solidem Alter und überraschend fairem Preis. Jetzt stehen fünf neue Gelegenheiten für die saisonale Geschenk- und Genusslaune bereit.

Der Bunnahabhain Staoisha 2014/2025 spielt nach einer Dekade in Oloroso Sherry Butts mit den kräftigen, medizinischen Rauchnoten aus dem torfigen Zweig der Islay-Brennerei und der Sherrysüße aus Datteln, Orangenschale und Fudge.



Würzigen Holzkohlerauch balanciert der 14-jährige Ardmore 2011/2025 mit Beeren, Karamell und Ingwer aus andalusischen Fässern. Mit PX und Oloroso vorbelegt, prägten diese den malzigen Ben Nevis 2014/2025 deutlich – mit der dunklen Süße von Schokolade, Himbeermarmelade und getrockneten Aprikosen.



Dicht und dunkel – das gilt auch für den Blair Athol 2014/2025. Mit karamellisierten Nüssen, Trockenfrüchten und Schokolade stimmt der Highlander den Gaumen weihnachtlich. Dagegen bietet der Caol Ila 2013/2025 einen rauchig-süßen Mix aus Sherry- und Bourbonfässern, in dem sich Noten eines Lagerfeuers am Strand mit Trockenfrüchten und einer leichteren, hellen Süße verbinden.

Bunnahabhain Staoisha 2014/2025 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #61

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardmore 2011/2025 – Peated

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #62

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Highland

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2014/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #63

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highland

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Butts, Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2014/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #64

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Highland

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2013/2025 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #65

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts, Bourbon Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Schottlands kleines Juwel feiert groß weiter:

Sonderabfüllungen zum Edradour 200th Anniversary – Teil 2

Klein, authentisch, unabhängig: Seit 1825 verkörpert Edradour die Seele traditioneller Whiskyherstellung. Im Highland-Örtchen Pitlochry stellt die Destillerie bis heute Single Malts her, die die Herzen von Enthusiasten höherschlagen lassen. Limitierte Editionen zum 200-jährigen Jubiläum steigern die Frequenz – besonders nach Reifezeiten von bis zu 35 Jahren.

An der Geburtstagstafel nehmen zwei Single Casks Platz, denen Brennereibesitzer Andrew Symington ein Vierteljahrhundert in Rotweinfässern gönnte. Im Edradour 25 y.o. – Bordeaux Cask #816 und Bordeaux Cask #811 verbindet sich die schwere, cremige Edradour-Aromatik mit dem fruchtig-trockenen Charakter der weinseligen Hogsheads.



Durch die lange Reife wurden die Weinaromen genauso harmonisch und tief eingebunden wie bei den Einzelfassabfüllungen Edradour 25 y.o. – Madeira Cask #903 und Madeira Cask #901. Die Likörweinfässer bringen weniger Tannine, dafür eine helle Süße, Zitrusfrüchte und Nussaromen in den Whisky ein.

Das Small Batch Edradour 30 y.o. – Sherry Casks kombiniert zwei First Fill Sherry Butts. Die Fässer bringen im üppigen, öligen Edradour-Malt das Maximum an Süße, Tiefe und Würze hervor. So entsteht ein dichter, dunkler und hochkomplexer Sherry-Whisky.



Spannend: Aus einzelnen Sherry Butts abgefüllt, demonstrieren der Edradour 35 y.o. – Enigma 1 und Enigma 2 die Extreme der Reifebedingungen. Das traditionelle, feuchte Dunnage-Warehouse verursachte während der Reifung des Enigma 1 weniger Flüssigkeits-, aber größeren Alkoholverlust. Das trockene Lagerhaus aus Beton bewirkte im Enigma 2 einen viel höheren Flüssigkeitsverlust, bewahrte jedoch einen höheren Alkoholgehalt.

Edradour 25 y.o. – Bordeaux Cask #816

Highland Single Malt Scotch Whisky

200th Anniversary

25 Jahre

Dest.: 12/10/1999

Abgef.: 02/07/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bordeaux Hogshead

Fassnr.: 816

294 Flaschen (insgesamt)

55,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 25 y.o. – Bordeaux Cask #811

Highland Single Malt Scotch Whisky

200th Anniversary

25 Jahre

Dest.: 12/10/1999

Abgef.: 01/07/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bordeaux Hogshead

Fassnr.: 811

272 Flaschen (insgesamt)

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 25 y.o. – Madeira Cask #903

Highland Single Malt Scotch Whisky

200th Anniversary

25 Jahre

Dest.: 21/09/1999

Abgef.: 01/07/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Madeira Hogshead

Fassnr.: 903

287 Flaschen (insgesamt)

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 25 y.o. – Madeira Cask #901

Highland Single Malt Scotch Whisky

200th Anniversary

25 Jahre

Dest.: 21/09/1999

Abgef.: 01/07/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Madeira Hogshead

Fassnr.: 901

294 Flaschen (insgesamt)

55% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 30 y.o. – Sherry Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

200th Anniversary

30 Jahre

Dest.: 20/06/1995

Abgef.: 01/07/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Butts

Fassnr.: 2101, 2109

1.287 Flaschen (insgesamt)

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 35 y.o. – Sherry Butt #355 – Enigma 1

Highland Single Malt Scotch Whisky

200th Anniversary

35 Jahre

Dest.: 27/09/1989

Abgef.: 02/07/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr.: 355

498 Flaschen (insgesamt)

52,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 35 y.o. – Sherry Butt #368– Enigma 2

Highland Single Malt Scotch Whisky

200th Anniversary

35 Jahre

Dest.: 10/10/1989

Abgef.: 02/07/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr.: 368

379 Flaschen (insgesamt)

62,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dauerbrenner & Momentaufnahmen:

Mars mit Neuheiten von Standard bis Single Cask

2011 nahm Mars erneut die Destillation in der Komagatake Distillery, hoch im gleichnamigen Gebirge, auf. Den reinen, üppigen Charakter ihres Single Malts fingen bislang aber nur limitierte Jahreseditionen ein. Jetzt erlauben es die Bestände, ein neues Kapitel aufzuschlagen: Mars Komagatake ist der erste Standard der Brennerei und stellt Fans vollmundige Noten von Apfeltee, Aprikosen, reifen Kakis und weichem Nougat dauerhaft zur Verfügung.

Im bis zu 36°C warmen Süden Japans eröffnete Mars 2016 die Tsunuki Distillery. Da die Anlage zunächst hauptsächlich zur Reifung genutzt wurde, sind Tsunuki Single Malts rar. Die Mars Tsunuki – 2025 Edition reifte in Bourbon und Sherry Casks und sorgt bei 49% vol. für ein warmes, komplexes Erlebnis aus Obstgartenfrüchten, tiefen Eichentönen und Backgewürzen.

Die Sumo-Kollektion ist der uralten japanischen Kampfsportart gewidmet. Die Single Casks wurden sowohl in Komagatake als auch Tsunuki destilliert und mit Darstellungen von „Kimarite“ illustriert, Techniken, mit denen ein Gegner aus dem Ring geworfen wird.

Der Mars Komagatake 6 y.o. – Yori-Kiri bietet nach Komagatake-Reifung im amerikanischen Weißeichenfass eine harmonische Palette von Aromen, die zwischen der Geschmeidigkeit von Toffee und Lakritz und der Lebendigkeit von reifen exotischen Früchten wechseln.



Im subtropischen Tsunuki-Keller entwickelte der stark getorfte (50 ppm) Mars Komagatake 6 y.o. – Oshi-Dashi kräftige Rauchnoten, die mit der Zeit zu vielschichtigen Nuancen von Meersalz bis Birne und Vanillepudding übergehen.



In der Tsunuki Distillery gebrannt, aber in den Komagatake-Kellern gereift: Der Mars Tsunuki 7 y.o. – Uwate-Nage basiert auf Rauchmalz (50 ppm) und entwickelte im Bourbonfass eine leichte und doch charakterstarke Persönlichkeit, die pflanzliche Töne, medizinischen Rauch, saftige Birnen und weiche Vanille in sich vereint.

Mars Komagatake

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks, Port Casks, Wine Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars Tsunuki – 2025 Edition

Single Malt Japanese Whisky

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks

49% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars Komagatake 6 y.o. – Yori-Kiri

Single Malt Japanese Whisky

Sumo Series 01

6 Jahre

Herkunft: Japan

Fasstyp: American White Oak Barrel

Fassnr.: 1964

215 Flaschen (insgesamt)

62,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars Komagatake 6 y.o. – Oshi-Dashi – Peated

Single Malt Japanese Whisky

Sumo Series 02

6 Jahre

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 5458

181 Flaschen (insgesamt)

61,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Mars Tsunuki 7 y.o. – Uwate-Nage – Peated

Single Malt Japanese Whisky

Sumo Series 04

7 Jahre

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 3518

199 Flaschen (insgesamt)

59,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt