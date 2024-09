Aus Skibbereen von der irischen West Cork Distillery erreicht eine Exklusiv-Abfüllung den deutschen Markt. West Cork Rum Finish – Limited Release reifte zunächst vier Jahre in First Fill Bourbon Casks, bevor er noch sechs Monate in Rumfässern aus Panama genoss und dann mit 54,7% vol. in Fassstärke in 3.060 Flaschen gefüllt wurde.

Alles Weitere zu dieser Abfüllung in der Presseaussendung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Exklusiv für Deutschland: West Cork Small Batch mit Rum Finish

Stuhr, 03.09.2024 Echt irisch, qualitativ auf höchstem Niveau, geschmacklich zugänglich, international erfolgreich und preislich attraktiv? Das ist Whiskey aus der West Cork Distillery. Jetzt steht exklusiv für Deutschland eine limitierte Sonderedition des Rum Finish Single Malts in Fassstärke bereit.

Bildnachweis: West Cork Distillers

Als Denis McCarthy, Ger McCarthy und John O’Connell 2003 West Cork gründeten, war es wirtschaftlich nicht sinnvoll, eine Brennerei zu eröffnen. Ausgestattet mit dem Brennwissen ihrer Familien, legten der Lebensmittelentwickler und die beiden Fischer dennoch los. Die ersten Jahre waren alles andere als glamourös: Denis’ Haus in Union Hall wurde kurzerhand mit zwei kleinen Brennblasen ausgestattet. Seit 2014 jedoch ist West Cork in Skibbereen beheimatet – als die größte, vollständig in irischem Besitz befindliche Destillerie des Landes.

Der heute preisgekrönte West Cork Irish Whiskey wird in fast 70 Ländern verkauft. Mit steigenden Verkaufszahlen ist auch das Team auf über 80 Mitarbeiter angewachsen, Tendenz steigend. Dieser Erfolg baut auf die Vision der Gründer-Freunde: zugängliche Whiskeys höchster Qualität zu attraktiven Preisen herzustellen, dabei in irischer Hand zu bleiben und dem Erbe West Corks treu zu sein. Das gelingt etwa mit kreativen Cask Finishes, die Irish Whiskey in allen Facetten zeigen – zum Beispiel veredelt in Rumfässern.

Bildnachweis: West Cork Distillers

Exklusiv für den deutschen Markt füllte West Cork eine limitierte Sonderedition ihres West Cork Rum Finish Single Malts in Fassstärke ab. 3.060 Flaschen demonstrieren den köstlichen Effekt von vier Jahren in First Fill Bourbon Casks und sechs Monaten in Rumfässern aus Panama: Das Small Batch entfaltet Aromen von Honig, Vanille und Schokolade, die zu gerösteten Noten von Kaffee übergehen, begleitet von exotischen Frucht- und Kokosnoten.

West Cork Rum Finish – Limited Release

Triple Distilled Single Malt Irish Whiskey

Bildnachweis: West Cork Distillers

Exclusive for Kirsch Import

Herkunft: Irland

Fasstypen: First Fill Bourbon Casks, Consorcio Licorero Nacional Rum Casks (Finish)

Abgefüllte Flaschen: 3.060

Alkoholgehalt: 54,7% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 37,90 Euro