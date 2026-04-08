Abbey Lands Distillery soll 2027 nahe der Whitby Abbey in Nord-Yorkhshire eröffnet werden – und auch Whisky produzieren

Die Whitby Distillery haben wir bislang nicht auf dem Radar gehabt – produzierte sie bislang ja keinen Whisky, sondern nur andere Spirituosen. Nun aber will das Unternehmen eine zweite Brennerei bauen, und zwar nahe der Whitby Abbey, die in Nord-Yorkshire ein Tourismusmagnet ist und bis zu 9 Millionen Besucher in die Region lockt.

Der neue Standort, der den Namen Abbey Lands Distillery tragen wird, wird ein Besuchererlebniszentrum, eine Verkostungsbar sowie Einrichtungen zur Markteinführung des ersten in kleinen Chargen hergestellten Küstenwhiskys der Marke umfassen. Das Ganze will man mit einer Crowdfunding-Kampagne unterstützen, die morgen auf Republic Europe (früher als Seedrs bekannt) startet und ein Ziel von 200.000 Pfund vorgibt.

By Jeff Buck, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124664624

Die Muttergesellschaft (Whitby Disttillery, gegründet von Luke Pentith und Jessica Slater) gibt es seit 2017, sie hat im Vorjahr einen Umsatz von 1,63 Millionen Pfund lukriert, steht also auf – soweit man das aus diesen Zahlen sagen kann – recht gesunden Beinen, daher scheint es durchaus möglich, dass die Pläne wie vorgesehen umgesetzt werden und es dann erstmals auch einen Whisky, wenn auch in kleinen Batches, geben könnte.