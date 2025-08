Serge verkostet: Zwei neue, junge Old Pulteneys

Aus der Destillerie Pulteney stammen die beiden Abfüllungen, die Serge Valentin heute verkostet – beide sind erst in diesem Jahr erschienen. Da gibt es ein offizielles Bottling ohne Altersangabe, und einen unabhängig abgefüllten Whisky (der daher nicht den Markennamen Old Pulteney, sondern den Namen der Destillerie trägt) mit 13 Jahren.

Serge ist von beiden Abfüllungen begeistert, den Offiziellen sieht er als legitimen Kandidaten für die Auszeichnung „bang for the buck“, also ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hier die kurze Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte