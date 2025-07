Old Pulteney Polaris 47 Jahre Single Malt – ein einzigartiges Meisterwerk (mit Video)

Der älteste bislang veröffentlichte Whisky aus der Brennerei Pulteney in Wick im Norden Schottlands ist soeben für die Öffentlichkeit vorgestellt worden: der Old Pulteney Polaris Single Malt. Der 47 Jahre alte Whisky ist ein Einzelstück, das exklusiv für die Distillers One of One Charity Auction hergestellt wurde und nur über diese zu ersteigern ist.

Wie es sich für so ein Einzelstück gehört, präsentiert sich der Old Pulteney Polaris Single Malt in einem aufwendig gestalteten Decanter und einer Einbettung aus Schieferstein. Das Ensemble soll an die wilde Heimat von Old Pulteney erinnern.

Zur Vorstellung gehört auch ein 90 Sekunden langes schönes Video, das wir Ihnen hier ebenso präsentieren wie die Tasting Notes von Dave Broom und Jonny McCormick:

Old Pulteney stellt Polaris vor, ein einzigartiges 47-jähriges Meisterwerk

Old Pulteney Scotch Whisky hat Polaris enthüllt, einen außergewöhnlich seltenen 47 Jahre alten Single Malt, der exklusiv über die Distillers One of One Charity Auction erhältlich ist.

Dieses nie wiederkehrende Kunstwerk ist von Old Pulteneys windgepeitschter Heimat an der nordschottischen Küste inspiriert.

Old Pulteney Polaris, die älteste Abfüllung der Brennerei, ist die erste aufregende Ankündigung der Marke im Vorfeld des 200-jährigen Jubiläums der legendären Brennerei im Jahr 2026

Old Pulteney, bekannt als The Maritime Malt, stellt mit Polaris eine außergewöhnliche Rarität vor: einen 47 Jahre gereiften Single Malt Scotch Whisky – das exklusivste und älteste Release in der fast 200-jährigen Geschichte der Destillerie.

Dieses einzigartige Sammlerstück wird im Oktober 2025 im Rahmen der renommierten Distillers One of One Charity Auction versteigert. Die alle zwei Jahre stattfindende Auktion unterstützt The Distillers‘ Charity und generiert bedeutende Mittel für wohltätige Projekte in Schottland.

Old Pulteney Polaris, benannt nach dem unerschütterlichen Nordstern, markiert eine kühne neue Richtung für die Marke. Als Hommage an die windgepeitschte Heimat von Old Pulteney in Wick und inspiriert von den verwitterten Klippen an der nordschottischen Küste, wurde dieses einzigartige Prunkstück mit Authentizität und einem tief verwurzelten Erbe im Herzen hergestellt.

Polaris ist eine Hommage an den Ort, die Menschen und die Zeit und ehrt die industrielle Handwerkskunst und das maritime Erbe von Old Pulteney.

Old Pulteney Polaris wurde in Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern entworfen und aus speziellen Materialien hergestellt, die in der Nähe der Heimat von Old Pulteney bezogen wurden. Dieser außergewöhnlich seltene Whisky wird in einer mundgeblasenen, blauen Glasflasche präsentiert, die von dem in Tain ansässigen Glashändler Glasstorm entworfen und hergestellt wurde und die die Erhabenheit der Küste von Caithness einfängt. Kunstvolle Inziso-Schliffe erzeugen einen kräuselnden Effekt um das Glas herum, der an die stürmischen Gewässer der Nordsee erinnert. Das Stück ist kunstvoll in eine dramatische Caithness-Schieferstruktur aus Norse Stone eingebettet, die die beständigen Klippen symbolisiert, die die Heimat von Old Pulteney umgeben.

Eine weitere Vertiefung der Geschichte dieser Kreation ist die meisterhafte Integration von Kupfer und Silber in die äußere Schieferhülle – kostbare Materialien, die von der örtlichen Juwelierin Lucy Woodley nahtlos in das exquisite, einmalige Kunstwerk eingearbeitet wurden. Am Sockel der Skulptur befindet sich eine geheime Kupferscheibe, die sorgfältig aus einer Old Pulteney- Destillerie zurückgewonnen wurde. Dieses einzigartige Element, das einst in den Dämpfen zahlloser Destillationen badete, lebt nun als Talisman des Vermächtnisses weiter – und bietet eine noch nie dagewesene Gelegenheit, ein Stück des Erbes dieser kultigen Brennerei zu besitzen.

Brodie Nairn und Nichola Burns, Glaskünstler und -designer bei Glasstorm, sagten:

Die Inspiration für Old Pulteney Polaris entstand bei einer Wanderung entlang der schottischen Nordostküste, nur einen Steinwurf von Wick entfernt. Bei der Erkundung dieser wunderschönen, zerklüfteten Küste entdeckten wir erstaunliche Felsen, die in der Gegend als ‚Thirle Door Arch‘ bekannt sind, und ein einzigartiger Blick durch diese Schichten wurde perfekt eingerahmt – fast wie ein Fenster zur Nordsee. Diese malerische Umgebung inspirierte uns zum Entwurf von Polaris“.

Der besondere Whisky, der sich in diesem einzigartigen Kunstwerk befindet, ist ein außergewöhnlich seltener 47 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky, die bisher älteste Abfüllung der Destillerie. Destilliert und gereift in der Heimat von Old Pulteney in Wick an der nordschottischen Küste, hat die salzige Seeluft diese Fässer verwittert und einen Whisky mit authentischem maritimen Charakter geschaffen, der seinesgleichen sucht. Dieser luxuriöse Single Malt wurde vier Jahrzehnte lang in Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche gelagert, bevor er sieben Jahre lang in einem sorgfältig ausgewählten First-Fill-Fass aus spanischer Eiche verfeinert wurde, um diesem Whisky seine elegante Komplexität zu verleihen.

Mit seiner mahagonifarbenen Tönung und einem Alkoholgehalt von 43,6 % ist dieser Whisky von unüberwindlicher Tiefe und weist komplexe Aromen von Meeresgischt auf, für die der Maritime Malt bekannt ist. Am Gaumen treten zarte Aromen von Vanille und süßem Zimtgebäck in den Vordergrund, die sich wunderbar mit Noten von schottischer Tafel und dunkler Schokolade verbinden, bevor sie in einem lang anhaltenden süßen Abgang enden.

Der renommierte Whisky-Experte Dave Broom lobt seinen bemerkenswerten Geschmack:

„Dieser tief bernsteinfarbene Whisky öffnet sich mit einer fesselnden Nase von luxuriösen Steinfrüchten, Zitrusschalen und einer komplexen Entwicklung hin zu oxidativen Noten wie Mispel und Kupfernuss, die von dem Gefühl einer kühlen Meeresbrise getragen werden. Am Gaumen ist er dicht und wachsartig und verbindet weiche, spät geerntete Früchte mit zedernwürzigen Tanninen und einem Hauch von Salzigkeit, der an eine windgepeitschte Klippe erinnert. Ein Spritzer Wasser offenbart eine größere mineralische Tiefe und eine weihrauchartige Würze, während im Abgang die Frucht zurückkehrt, nachdem die Salzigkeit verblasst ist – reif und ausgewogen.“

Der preisgekrönte Whisky-Autor Jonny McCormick lobt außerdem das unglaubliche Geschmacksprofil des Whiskys:

„Old Pulteney Polaris leuchtet in sattem Bernstein mit brünierten goldenen Reflexen. Die erste Welle von Aromen öffnet sich mit einer kühnen Küstennase von Meeresgischt, Melassekuchen, Muskatnuss und tiefer Eiche, bevor Schichten von Vanille, Espressoschaum und einem Hauch von Bratapfel und Pfefferminze enthüllt werden. Am Gaumen ist er seidig und lebendig, mit schottischer Tafel, Zitrusschalen und einer Welle von gegrillter Ananas, Kirschkuchen und gerösteten Gewürzen, alles getragen von einem mineralischen Rückgrat. Der Abgang ist üppig und lang anhaltend und verbindet dunkle Schokolade und Kaffee mit weicher Eiche, Sahne und einem letzten Hauch von weißer Schokolade und Muskatnuss.

Malcolm Waring, Distillery Manager der Pulteney Distillery, sagte anlässlich der Enthüllung dieses nie dagewesenen Meisterwerks:

„Ich könnte nicht stolzer auf Old Pulteney Polaris sein – den seltensten Whisky, der jemals von unserer Brennerei veröffentlicht wurde. Diese wirklich einzigartige Kreation markiert einen bedeutenden Meilenstein für Old Pulteney. Mit einer außergewöhnlichen Reifezeit von 47 Jahren spiegelt Polaris den authentischen maritimen Charakter von Old Pulteney wider, der über Jahrzehnte durch das Einatmen von salzhaltiger Luft, Zeit und Tradition geprägt wurde. Dieser Single Malt wurde nicht nur aufgrund seines Alters, sondern auch wegen seiner bemerkenswerten Tiefe und Komplexität sorgfältig ausgewählt. Polaris fängt die Essenz unseres Maritime Malt perfekt ein. Diese einmalige Abfüllung enthält auch Kupfer aus einer der Pulteney-Destillerien, was sie nicht nur mit dem darin enthaltenen Whisky, sondern auch mit der Struktur unserer Brennerei selbst verbindet. Dies ist eine seltene Gelegenheit, ein Stück unseres Erbes zu besitzen. Während wir uns darauf vorbereiten, im Jahr 2026 das 200-jährige Bestehen unserer Brennerei zu feiern, ist Polaris sowohl eine Hommage an das bemerkenswerte Erbe von Old Pulteney als auch ein Symbol für das aufregende neue Kapitel, das vor uns liegt. Es spiegelt wider, wo wir herkommen, und deutet an, was noch kommen wird.

Die Distillers One of One Charity Auction wird wichtige Gelder für The Distillers‘ Charity sammeln, wobei der Hauptnutznießer der Veranstaltung im Mittelpunkt steht: der Youth Action Fund. Der Youth Action Fund ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich dafür einsetzt, das Leben junger Menschen, insbesondere aus benachteiligten Verhältnissen, in Schottland zu verbessern.

Die Distillers One of One Charity Auction ist die einzige Gelegenheit, dieses wahrhaft außergewöhnliche 1,5-Liter-Prachtstück mit einer 100-ml-Verkostungsprobe zu erwerben. Die Distillers One of One Charity Auktion findet am Freitag, den 10.Oktober 2025 im Hopetoun House in der Nähe von Edinburgh statt, wobei der Erlös an The Distillers‘ Charity gespendet wird. Um Interesse an dieser Auktion zu bekunden, besuchen Sie die The Distillers One of One Website.

Verkostungsnotizen Dave Broom

Dave Broom ist seit 1995 freiberufficher Autor, der sich auf Spirituosen spezialisiert hat. Bis zum Jahr 2019 war er mitwirkender Redakteur des Whisky Magazine, einer der weltweit führenden Whisky-Publikationen. Als preisgekrönter Autor ist Dave Broom Verfasser einer Reihe von Büchern, darunter The World Atlas of Whisky“, das inzwischen in der dritten Auffage erschienen ist. Nachdem er sich eine internationale Fangemeinde aufgebaut hat, engagiert er sich nun aktiv in der Whisky-Ausbildung.

Farbe: Tief bernsteinfarben.

Nase: Tiefgründig, ölig/wachsig und sogar leicht harzig. Sofort zeigt sich eine große Konzentration von köstlichen Früchten: gebackener Pfirsich, Aprikose, roter Apfel mit einer pikanten Mischung aus Orangenöl und frischem Ingwer. Vielschichtig und kaubar (etwas Toffee). Die Aromen vertiefen sich weiter und werden merkwürdiger und oxidativer: Mispel, Nuss, alte Schusterwerkstatt, dann aber auch eine Frische von Stechginster und das Gefühl einer kühlen Meeresbrise. Getrieben von Destillat und Zeit, nicht von Holz. Ein großartiger, alter Stil.

Gaumen: Dicke, wachsartige Textur. Der Gaumen wird von Fetten, Siegellack und Spätlese- Beerenfrüchten mit einem Hauch von Verfall umhüllt. Dies steht in unmittelbarem Kontrast zu den Zitrusfrüchten in der Nase. Die Früchte werden komprimiert, während sich die Öle aufbauen, es gibt einen Hauch von Kaninchenleim, während das Holz seidige Tannine und seine eigenen aromatischen, zedernartigen Qualitäten hinzufügt. Alles bleibt weich und fließend, bevor eine leichte Salzigkeit auf der Zunge prickelt. Ein Spaziergang auf einer Klippe bei einer steifen Brise. Schönes Gleichgewicht.

Ein oder zwei Tropfen Wasser sind wahrscheinlich das Beste, um den Gaumen zu erfrischen, aber sie verstärken die oxidierten Elemente und fügen leichten Sandelholz-Weihrauch hinzu. Jetzt ist er offener, mineralischer, eine aufregende Mischung aus Säure, getoastetem Holz und Würzigkeit. Reif, weise und wild.

Abgang: Die Salzigkeit verblasst und die Früchte kehren zurück.

Verkostungsnotizen Jonny McCormick

Jonny McCormick schreibt seit 20 Jahren über Whisky und ist Contributing Editor für die Zeitschrift Whisky Advocate (M. Shanken Communications Inc.), die größte Spirituosenzeitschrift der Vereinigten Staaten. Er bewertet jedes Jahr die Whisky Advocate Top 20 in New York und hat als Mitglied des Verkostungsgremiums mehr als 2.000 Whiskys geprüft. Er wurde 2013 zum Keeper of the Ǫuaich ernannt und hat zusammen mit Gavin D. Smith das Buch Whisky Opus (DK, 2024) verfasst.

Reichhaltiger Bernstein mit brünierten goldenen Reflexen. Die erste Welle von Aromen bricht aus dem Glas und belebt die Sinne mit Meeresgischt, Melassekuchen, Muskatnuss, Leder, Eichenkohle und Kakao. Als würde man seine Nase tief in das Fass eintauchen, kommen Noten von Ozon, Vanilleschote, harziger Eiche, Paranuss und Espressoschaum zum Vorschein, untermalt von Noten von Bratapfel, Barmbrack und Pfefferminze. Es ist eine perfekte Verschmelzung der Elemente, die das Herz des Meeres mit dem Herzen der Eiche verbindet. Ein solch sicheres und unvergessliches olfaktorisches Vergnügen, das von großer Reife zeugt, darf nicht überstürzt werden.

Dieser Dram tanzt auf der Zunge, seidig weich und von feiner Textur, eine Melange aus schottischer Tablette, weicher Eiche und lebendigen, spritzigen Zitrusschalen, die die Geschmacksknospen mit kleinen Fruchtausbrüchen necken, die inmitten einer rollenden Flut von meerumspülter Eiche auf und ab schwappen. Geröstete Zitrusnoten entwickeln sich, verankert durch eine feste Mineralität, die den Geschmack bereichert und einen Kurs zwischen gegrillter Ananas, Kirsch- und Mandelkuchen und einem Hauch von Pfefferkuchen zeichnet, bevor er in einen tiefen Pool aus dunkler Schokolade, Kaffee, geschmeidiger Eiche und gehackten Nüssen gleitet und in einem zufriedenstellenden Abgang aus geronnener Sahne, weißer Schokolade und Muskatnuss versinkt.