Schon im Vorjahr war das Open Air in Kallenhardt ein voller Erfolg – kein Wunder, wenn so interessante Dinge wie Live-Musik, Whisky, Destillerieführungen und Erlebniswanderungen zusammenkommen. Daher wird die Veranstaltung auch im Jahr 2025 wiederholt, und zwar am 25. und 26. Juli, mit Kulinarik, kühlen Drinks und einem dichten Rahmenprogramm.

Mehr zum Festival und wie Sie dabei sein können, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wandern & Whisky Open Air Weekend in Kallenhardt – Natur, Musik und Genuss erleben, die Zweite!

Am 25. und 26. Juli 2025 verwandeln die WanderBar / Sabrina Knippschild und die Sauerländer Edelbrennerei das idyllische Bergdorf Kallenhardt erneut in eine Bühne für alle Sinne. Beim Wandern & Whisky Open Air Weekend erwartet die Besucher ein einmaliges Zusammenspiel aus Naturerlebnis, Musikvielfalt und kulinarischen Highlights – in gemütlicher, familiärer Atmosphäre.

Auf dem Gelände des Hotels Knippschild und der Sauerländer Edelbrennerei können sich Gäste auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen: Neben Live-Musik, geführten Wanderungen, Whisky-Tastings und Brennereiführungen sorgen regionale Spezialitäten und kühle Drinks für den perfekten Festivalgenuss.

Die Wanderungen 2025: Naturbegeisterte können zwischen spannenden Touren wählen:

Wandern und Whisky

Wald & Wild

Kräuterwanderung

oder eine Historische Dorfentdeckung

Livemusik-Line-Up:

Auch musikalisch bietet das Festival wieder absolute Highlights:

Jupiter Jones

Jack and The Weatherman

Mitchy & André Katawazi

Phil Siemers

Charly Klauser

The Led Farmers

Siiri & Band

Genuss & Erleben:

Ob bei einem exklusiven Whisky-Tasting, einer Führung durch die Edelbrennerei, einem frisch gezapften Bier oder einem kreativen Cocktail – für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wer das Wochenende komplett auskosten möchte, kann direkt vor Ort campen und den Abend unter freiem Himmel ausklingen lassen.

Tickets sowie weitere Informationen zum Festival finden Sie online unter:

www.die-wanderbar.de/wandern-whisky