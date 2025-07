Neu: Jim Beam Lineage Batch #2 15yo – eine Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn

Vor knapp fünf Jahren veröffentlichte Jim Beam die erste Ausgabe des 15 Jahre alten Jim Beam Lineage (wir berichteten) – er ist jetzt noch in diversen Shops und auch online erhältlich.

Nun hat man sich seitens Suntory Global Spirits zu einer Neuauflage entschlossen – aber diese ist leider nur „distillery only“, also nur vor Ort im The James B. Beam Distilling Co. Campus in Clermont, Kentucky erhältlich. Der Beam Lineage Batch #2 15-Year Bourbon kostet dort 250 Dollar, also in etwa jenen Preis, den man vor fast fünf Jahren für die erste Ausgabe verlangt hat.

Ausgesucht wurden die Fässer für ihn von Fred und Freddie Noe gemeinsam (Batch #1 war noch das Werk von Fred Noe alleine). Abgefüllt ist er mit 55,5% vol. Alkoholstärke, gereift in gekohlten Fässern aus amerikanischer Weißeiche, wie bei Kentucky Bourbon üblich. Er soll das gleiche Mundgefühl bieten wie der originale Jim Beam, aber natürlich durch sein Alter wesentlich mehr Komplexität.

Hier sind die originalen Tasting Notes für den Jim Beam Lineage Batch #2:

Color: Mahogany

Nose: Creamy toffee, vanilla & seasoned oak

Taste: Leather & char complemented by sweet crème brulee

Finish: Full-bodied with notes of matured oak