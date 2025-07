SLYRS bringt die letzte Lakeside-Edition – limitiert auf 1050 Flaschen

Bei SLYRS müssen wir uns von einem liebgewonnenen Whisky verabschieden: Die SLYRS Bavarian Lakeside Edition geht in die letzte Runde. 1050 Flaschen werden aufgelegt, mit 45%vol. Alkoholstärke abgefüllt. Die Verlinkung auf den Webshop finden Sie im Artikel

Unsere Lakeside Edition sagt Servus – Limitiert auf 1050 Flaschen

Am Ufer des Schliersees, wo klare Bergluft und bayerische Natur auf traditionelle Handwerkskunst treffen, entstand etwas Einzigartiges: die SLYRS Bavarian Lakeside Edition 2025.

Für diesen besonderen Single Malt Whisky haben die SLYRS Destillateure als Basis drei außergewöhnliche Fässer ausgewählt: ein edles Oloroso Cask, ein fruchtig-komplexes Pineau Rouge Cask aus Westfrankreich sowie ein karibisch-würziges Rumfass.

Jedes einzelne verleiht dem Whisky seine individuelle Note – gemeinsam ergeben sie ein ausgewogenes Meisterwerk voller Tiefe, Wärme und Eleganz. Dieser exklusive Cuvée durfte schließlich noch einmal an Kraft und Charakter am heimischen Schliersee gewinnen und seinen einzigartigen Geschmack entwickeln. Das Ergebnis: Ein Single Malt, der süße Fruchtigkeit, dezente erdige Noten und einen Hauch von Rauch in perfekter Balance vereint

Die letzte Ausgabe der SLYRS Bavarian Lakeside Edition

Tasting Note

Farbe: Dunkles Strohgold mit warmem Glanz Geruch: Ausdrucksstarke Oloroso-Sherry-Topnote trifft auf feines Leder, getrocknete Datteln und ein Bouquet aus reifen Früchten, abgerundet von Toffee und Trockenfrüchten Geschmack: Cremig und komplex mit einer feinen erdigen Torfnote, harmonisch verwoben mit dunkler Zartbitterschokolade, einem Hauch Salz und getrockneten Aprikosen Nachklang: Breit und vollmundig mit eleganter Länge, sanfter Süße kandierter Früchte und einem ausbalancierten, nachklingenden Finale

Exklusiver Vorverkauf im SLYRS Webshop ab 18. Juli – 10 Uhr

Versand ab 24.07.2025

Offizieller Release im SLYRS Destillerie Laden am 25. Juli

Hier können Sie die letzte Ausgabe der SLYRS Bavarian Lakeside Edition bestellen