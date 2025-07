Großer Sommer-Release 2025: Online-Tasting am 15. August mit sieben exklusiven Whiskys von myBar by David Gran

Online-Tastings erfreuen sich seit der Pandemie großer Beliebtheit – und auch unabhängige Abfüller nutzen diese Gelegenheit, ihre Whiskys vorzustellen. So auch David Gran, der unter dem Markennamen myBar Kleinstauflagen von in seinem Fasskeller im Allgäu nachgereiften Whiskys herstellt.

Am 15. August um 19:30 Uhr haben Sie die Möglichkeit, sieben Whiskys aus dem Sommer-Release 2025 online mit David zu verkosten – Details dazu unten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Großer Sommer-Release 2025: Online-Tasting mit sieben exklusiven Whiskys von myBar by David Gran

Der unabhängige Abfüller myBar by David Gran lädt am 15. August 2025 um 19:30 Uhr zum großen Online- Sommer-Tasting ein – und bringt dabei gleich sieben außergewöhnliche Whisky-Abfüllungen an den Start. Hinter dem Label steht Mixologe David Gran, der seine limitierten Abfüllungen in seinem kleinen Fasskeller zu Füßen der Allgäuer Alpen veredelt.

Über myBar by David Gran:

myBar by David Gran ist ein unabhängiger Abfüller aus dem Allgäu mit Fokus auf handverlesene Whiskys, Gins und Rums. Mit Leidenschaft für kreative Fassreifung, kleinen Batches und sensorischer Vielfalt entstehen regelmäßig exklusive Abfüllungen, die in der Szene für Begeisterung sorgen.

Pünktlich zum Sommer präsentiert der Allgäuer Abfüller sechs neue Whiskys sowie eine exklusive Re-Release-Abfüllung, die allesamt durch spannende Fassfinishes und eigenständige Charaktere bestechen:

Isle of Arran Single Malt Whisky 2016/2025 – Tawny Port Finish

Dufftown [M] Single Malt Whisky 2013/2025 – Palo Cortado Finish

South Islay Single Malt Whisky 2018/2025 – Tequila Finish

Whisky Experiment No. VII – Irish C Scottish | Marsala Finish

Very North Highlands Single Malt Whisky 2016/2025 – Moscatel Finish

Bunnahabhain Single Malt Whisky 2016/2025 – Oloroso Sherry Finish

East Islay Single Malt Whisky 2018/2025 – Sauvignon Blanc Finish

Im Rahmen des Online-Tastings werden alle sieben Abfüllungen gemeinsam verkostet. Im Anschluss daran gehen sie exklusiv im Online-Shop von myBar by David Gran in den Verkauf.

Teilnahme & Anmeldung:

Whisky-Fans können sich ab sofort über folgenden Link anmelden: https://davidgran.de/produkt/sommer-release-tasting-2025/

Die Kosten für das Tasting-Paket (inkl. aller 7 Samples à 2 cl) betragen 39,00 € zzgl. Versandkosten.