Islay

Bunnahabhain stellt die den 21 yo Cask Strength in der Edition 2025 vor

Die Zweitausgabe der 21 Jahre alten fassstarken Edition ist auf 2568 Flaschen weltweit begrenzt...

Der Bunnahabhain 21yo Cask Strength ist seit dem Oktober des Vorjahrs ein fixer, jährlicher Bestandteil der Range der nördlich gelegenen Islay-Destillerie (über die Erstausgabe haben wir hier berichtet).

Nun ist der Bunnahabhain 21yo Cask Strength Edition 2025 von der Brennerei angekündigt worden. Auch diesmal hat man 21 Oloroso-Fässer aus Jerez dafür ausgesucht und deren Inhalt danach noch 21 Monate in Pedro Ximenez-Fässern nachgereift. Abgefüllt wurde der Bunnahabhain 21yo Cask Strength Edition 2025 mit einer Alkoholstärke von 53,1% vol. – natürlich ohne Farbstoffe und ohne Kühlfiltration. Die Auflage weltweit beträgt dabei 2658 Flaschen.

Hier die offiziellen Tasting Notes:

  • Nose: Rich dried fruits, treacle toffee, and brown sugar lead, with hints of walnut, leather and a whisper of coastal clarity.
  • Palate: Sweet PX-soaked raisins and chocolate cherries lead, with roasted nuts, spiced oak, espresso, and warming cinnamon and clove on the finish.
  • Finish: Long and warming with dark chocolate, prunes, and a touch of sea spray.

Kostenpunkt der Abfüllung im Webshop der Destillerie: €322,95 – ob und wann der 21 Jahre alte Bunnahabhain in Fassstärke auch nach Deutschland kommt, klären wir noch mit dem Importeur und ergänzen dann diesen Artikel mit der entsprechenden Information…

