Neu und ab sofort jährlich: Bunnahabhain 21yo in Fassstärke

Whiskyexperts-Leser wissen um ihn seit Januar 2024, nun ist er auch offiziell erschienen: Der Bunnahabhain 21yo Cask Strength Edition wurde heute von der Brennerei auf Islay vorgestellt. Dieser aus 21 ex-Oloroso-Fässern gewonnene und mit einem PX-Finish versehene Whisky ist weltweit auf 2.682 Flaschen limitiert und wurde mit 53,6% vol. Alkoholstärke abgefüllt. In UK trägt er einen Preis von 275 Pfund.

Master Blender Julieann Fernandez beschreibt den Whisky als eine

Der Distillery Manager von Bunnahabhain, Andrew Brown, sagt zu dieser Abfüllung:

“This 21-year-old cask strength is everything you’d expect from Bunnahabhain; our signature unpeated and Sherried Islay expression, but with a distinct honeyed flavour lent from the PX cask finish. Visiting our island home and sampling direct from the cask is an opportunity we know not everyone is able to access. This release is as close as you’ll get to doing so, and we’re delighted to share it with the world.”