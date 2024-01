TTB Neuheiten: Laphroaig 38yo, Mortlach 50yo, Bunnahabhain 21yo Cask Strength

Drei feine und höchstwahrscheinlich nicht ganz günstige Neuerscheinungen kündigen sich durch Einträge in der us-amerikanischen TTB-Datenbank an, und wie üblich teilen wir das Ergebnis unserer Recherche mit Ihnen:

Die erste Neuerscheinung ist ein Laphroaig 38yo, die zweitälteste Destillerie-Abfüllung bislang, abgesehen von zwei Laphroaig 40yo, die sukzessive 2000 und 2001 erschienen sind. Viel können wir Ihnen darüber noch nicht verraten, außer dass er mit 41,3% vol. Alkoholstärke abgefüllt werden wird – mehr geben die stilisierten Label in der Datenbank nicht her:

Wohl noch um etliches kostspieliger in der Anschaffung wird ein Mortlach 50yo werden, der 1971 in das Fass kam und daher wohl bereits 2021 oder 2022 wieder heraus kam und seitdem zwischengelagert worden sein müsste. Er kam am 19.4.1971 in das Fass 2893 und wurde dann mit 46,4% abgefüllt. Er ist nun nicht der älteste abgefüllte Mortlach (da gibt es bei Grdon & MacPhail ganze elf Abfüllungen, die älter sind), aber er ist der älteste direkt von der Destillerie gebottelte Mortlach. Hier sind die Etiketten dazu:

Die dritte und letzte neue Abfüllung ist wohl jene, die noch im Preisbereich für interessierte Whiskyfreunde zu finden sein wird: Der Bunnahabhain 21yo in Fassstärke Ausgabe 2024 – und damit die erste Ausgabe einer zu erwartenden jährlichen Serie. Aus der Destillerie gab es nur einen einzigen 21 Jahre alten Bunnahabhain, und der erschien als Einzelfassabfüllung aus dem Portfass im Jahr 2013. Dieser hier ist mit 53,6% vol. Alkoholstärke abgefüllt worden, stammt aus PX-Fässern und wird eine Auflage von 2682 Flaschen umfassen. An ihn hohe Erwartungen zu knüpfen dürfte nicht ganz falsch sein, wenn man die Tasting Notes auf der Rückseite liest. Hier sein Aussehen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.