Edle Whisky-Geschenktipps aus dem Hause Moët Hennessy

“Lassen Sie sich inspirieren” sagt man gerne mal in der Werbung für Weihnachtsgeschenke – und in der Tat ist ein wenig Inspiration bei der Vielfalt an Angeboten durchaus willkommen. Moët Hennessy hat so eine Vielfalt an Angeboten, von Champagner über Vodka bis hin zu braunen Spirituosen. Mit unserer Inspirationshilfe, die wir einer Presseaussendung von Moët Hennessy Österreich entnehmen, beschränken wir uns da auf deren Whiskys – nichts anderes würden Sie von uns erwarten.

Hier also vier Whiskys aus dem französischen Luxus-Haus, von Glenmorangie und Ardbeg – für den schmalen bis hin zum gut gefüllten Geldbeutel, aber immer mit viel Geschmack:

IT’S THE SEASON OF GIFTING:

Edle Geschenktipps aus dem Hause Moët Hennessy

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und die Festsaison naht. Um die anstehenden Feierlichkeiten mit einem exklusiven Tropfen zu krönen, präsentiert Moët Hennessy exquisite Geschenkideen. Mit einmaligen Limited Edition Geschenkboxen, festlichen Flaschen und hochwertigen Spirituosen, ist bei dieser Auswahl für jeden unserer Liebsten ein passendes Präsent dabei.

WHISKIES FÜR GENUSSVOLLE WINTER-MOMENTE

ARDBEG

ARDBEG 25 YEARS OLD

Aus unglaublich seltenen Fässern, die während der dunkelsten Zeit der Destillerie gefüllt wurden ist der 25 Years Old die älteste Abfüllung in dem Kernsortiment von Ardbeg. Dieser exquisite Whisky beweist eindeutig, dass selbst die längste Reifedauer die rauchige Kraft Ardbegs nicht zähmen kann. Ein lebendiger, würzig-scharfer Pfeffergeschmack mündet in einen süßen Schwall cremigen Zitronensorbets (mit kandierten Äpfeln, Birnen und Orangen), einem Hauch von Karbolseife und Teer, cremigem Toffee, Anis und Chili-Pfeffer. Für wahre Whisky-Enthusiasten ist der Ardbeg 25 Years Old ein Fest für sich.

Ardbeg 25 Years Old ist zur UVP von € 1.260,- online (weisshaus.at, delicando.at), im ausgewählten Fachhandel sowie in den Ardbeg Embassies erhältlich.

ARDBEG TEN YEARS OLD & 19 YEARS OLD TRAIGH BHAN BATCH 6 GIFTBOX

Für Liebhaber:innen, die gerne einen Whisky zu ihrer Zigarre genießen, ist ein Ardbeg die ideale Geschenkidee. In verschiedensten Ausführungen wie beispielsweise dem 10 Years Old, dem Flaggschiff des Ardbeg-Portfolios, perfekt für jemanden, der torfige Whiskies mag, oder die sechte Ausgabe der Traigh Bhan Serie, bekannt für ihre unglaubliche Balance und Güte – gibt es für jeden Gaumen die genau richtige Menge an Intensität. In den Geschenkboxen präsentiert sich jede der Flaschen als perfekte Dekoration für festliche Tafeln.

Ardbeg Ten Years Old ist zur UVP von € 50,- online (weisshaus.at, delicando.at), im Einzelhandel und in den Ardbeg Embassies erhältlich.

Ardbeg 19 Years Old Traigh Bhan Batch 6 ist zur UVP von € 280,- in allen Ardbeg Embassies, im ausgewählten Fachhandel und online unter ardbegday.at erhältlich.

GLENMORANGIE

GLENMORANGIE A TALE OF ICE CREAM

NEWS: „A Tale of Ice Cream” heißt die neueste Edition der prämierten Serie von Glenmorangie. Süß, genussvoll und wunderbar cremig ist die Abfüllung von den Köstlichkeiten eines Eissalons inspiriert. Sie stellt erneut die unendliche Fantasie der Glenmorangie Whiskymacher unter Beweis: Wie einen gemischten Eisbecher, kombinierten Dr. Bill Lumsden und Gillian Macdonald Whisky aus Bourbonfässern erstmals mit Single Malt aus Fässern mit besonders hohem Vanillingehalt. Gemeinsam bringen diese beiden Reifungen die süßesten und cremigsten Aromen von Glenmorangie zur Geltung.

Glenmorangie A Tale of Ice Cream ist zur UVP von € 85,- online (weisshaus.at, delicando.at) und im Fachhandel (z.B. Teehandlung Schönbichler) erhältlich.

GLENMORANGIE THE ORIGINAL 12 YEARS OLD

Glenmorangie Highland Single Malt Scotch Whisky verleiht seinem Flagship noch mehr Köstlichkeit: Statt wie bislang 10 Jahre ist der neue Glenmorangie The Original mindestens 12 Jahre gereift. Der seidenweiche, cremige Glenmorangie begeistert seit vielen Jahren Whiskyfans weltweit. Noten von Orange, Honig, Vanille und Pfirsich katapultieren einen der beliebtesten schottischen Single Malt Whiskys in eine neue, wundervolle Aromenwelt. Die neue Abfüllung gewann bereits eine erste Goldmedaille bei den World Whisky Awards.

Glenmorangie The Original 12 Years Old ist zur UVP von € 36,90,- online (weisshaus.at, delicando.at) und im Einzelhandel erhältlich.