Serge verkostet: Roseisle und Kininvie

Roseisle und Kininvie sind zwei Destillerien, die selten eine Abfüllung veröffentlichen (für Roseisle muss man, wie Serge es heute tut, zu den Special Releases von Diageo greifen). Daher hat es eine gewisse Logik, diese beide in ein gemeinsames Tasting zu tun. Einen klaren Sieger gibt es heute nicht, beide Abfüllungen bewegen sich an der Grenze zwischen gut und sehr gut, wobei der Kinninvie, der unter dem Handelsnamen Aldunie firmiert (William Grant & Sons ist immer sehr darauf bedacht, die eigenen Namen zu schützen und erlaubt es Unabhängigen nicht, diese zu nutzen), die Nase einen Punkt vorne hat.

Die Verkostung als Tabelle:

Abfüllung Punkte

Roseisle 14 yo ‚Harmonic Grace‘ (55.9%, OB Special Releases 2025, refill and rejuvenated casks) 84 Aldunie (Kinninvie) 26 yo 1997/2023 (52.6%, The Whisky Blues, barrel, cask #2032, 155 bottles) 85

Als Titelbild haben wir Kininvie ausgewählt (Foto von Jochen Wied), und hier die Stills der Brennerei am Gelände von Balvenie…