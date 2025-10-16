LVMH meldet -12% Umsatz bei Spirituosen in den ersten neun Monaten 2025

Der französische Mischkonzern LVMH (ihm gehören im Whiskysektor die Destillerien Glenmorangie und Ardbeg) kann für die ersten drei Quartale 2025 in seiner Spirituosenbranche keine erfreulichen Zahlen melden: Der Umsatz ging über die ersten neun Monate um ganze 12% zurück – gemeinsam mit der Weinsparte verringert sich der Rückgang dabei auf 4%, weil diese selbst um 3% zulegen konnte.

Besonders hart traf es die Spirituosensparte im ersten Halbjahr 2025, als die Umsätze dort um 15% zurückgingen. Jetzt, im dritten Quartal, sind es -11% zum Vorjahr, also ein etwas gebremster Fall.

Während die Zahlen für Whisky im Artikel auf The Spirits Business nicht gesondert ausgewiesen sind, wird doch seitens des Konzerns darauf hingewiesen, dass die größten Schwierigkeiten bei Cognac lägen, wegen der Spannungen zwischen den USA und China (einem traditionell höchst bedeutsamen Absatzmarkt für die französische Spirituose).

Der Gewinn der Gesamtgruppe ist 2025 bislang um 2% gefallen, allerdings ist im dritten Quartal nun wieder ein Plus von 1% zu sehen.