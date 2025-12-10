Mittwoch, 10. Dezember 2025, 22:47:49
Edward Thom wird Head of Distilleries Glenmorangie und Ardbeg

In seiner neuen Position weitet sich sein Tätigkeitsfeld von Glenmorangie auch auf Ardbeg aus

Nach über sechs Jahren als Distillery Manager bei Glenmorangie had Edward Thom laut seinem Eintrag auf LinkedIn nun den nächsten Karriereschritt getan: Mit November 2025 ist er Head of Distlleries Glenmorangie und Ardbeg geworden und damit für beide Brennereien verantwortlich.

Edward Thom kam von Diageo, wo er 14 Jahre lang tätig war, unter anderem als Site Operatins Manager bei der Dufftown Distillery und Glen Elgin. Für seine Tätigkeit bei Glenmorangie wurde er 2022 als Global Distillery Manager of the year bei den Icons of Whisky Awards ausgezeichnet

Wir wünschen Edward Thom viel Erfolg bei der neuen Aufgabe!

Bild: LinkedIn

