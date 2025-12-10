In der Islay-Destillerie Bowmore freut man sich über eine Goldauszeichnung bei den World Whisky Awards 2026 in Schottland: Der Bowmore Sherry Oak Cask 21 Years Old hat dort diesen prestigeträchtigen Preis errungen und sich damit in die Riege der Abfüllungen aus der 1776 gegründeten Destillerie eingereiht, die bei diversen Wettbewerben ausgezeichnet wurden.

Die Sherry Oak Range von Bowmore wurde ende 2024 Anfang 2025 als Ergänzung zur Standardrange der Brennerei eingeführt. Es gibt deren Abfüllungen im Alter von 12, 15, 18 und eben 21 Jahren.

Hier die Pressenotiz, die wir dazu erhalten haben:

Bowmore gewinnt Gold bei den World Whisky Awards 2026

Frankfurt am Main, 10. Dezember 2025 – Der Bowmore Sherry Oak Cask 21 Years Old wird bei den diesjährigen World Whisky Awards in Schottland mit Gold in der Kategorie Single Malt Scotch Islay 21 Jahre und älter ausgezeichnet. Diese prestigeträchtige Ehrung unterstreicht die außergewöhnliche Qualität und die Handwerkskunst, die in die Herstellung dieses einzigartigen Whiskys fließt.

Der 21-jährige Bowmore reift in sorgfältig ausgewählten Ex-Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern und erhält seine finale Veredelung in europäischen Eichenfässern, die mit kostbarem Pedro Ximénez Sherry gewürzt sind. Das Ergebnis ist ein Whisky von beeindruckender Tiefe und Raffinesse: samtige Noten von gereiftem Tabak und feinen Tanninen verschmelzen mit der vollmundigen Süße von dunklem Toffee und einem Hauch von Trockenfrüchten. Abgerundet wird das Geschmacksprofil durch die charakteristische, elegante Rauchigkeit von Bowmore.

Diese Auszeichnung stellt nicht nur eine Bestätigung des hohen Standards von Bowmore dar, sondern setzt auch einen wertvollen Impuls für die Positionierung der Marke im Prestige-Segment. Mit dieser Gold-Auszeichnung bei den World Whisky Awards 2026 ergänzt der Bowmore Sherry Oak Cask 21 Years Old die Vielzahl an Preisen, die Bowmore in den letzten Jahren erhalten hat, und bekräftigt erneut die Spitzenposition der Marke im weltweiten Whisky-Markt.