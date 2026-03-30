Flying Tumbler Irish Whiskey mit neuem Standort in Carlow, Irland

Flying Tumbler Irish Whiskey, gegründet von den Brüdern Thomas und Patrick Walsh aus Carlow, Irland, verlegen ihre Whiskey-Reifung auf den Familienbauernhof in Larch Grove, Ballytarsna. Mit Hilfe der Förderung durch das von dem EU kofinanzierten LEADER-Programm 2023–2027 hat Flying Tumbler mit dem Umbau mehrerer Nebengebäude des Bauernhofs zu bonded und blending warehouses begonnen. Zudem wird dort nun auch die Heimat der Marke sein. Bis September 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das Projekt wird voraussichtlich 15 Arbeitsplätze in der Region schaffen – 10 in der ersten Bauphase und weitere 5 in den kommenden Jahren.

Mt zwei neuen Abfüllungen vervollständigt Flying Tumbler jetzt auch seine Trilogie der core range. In den kommenden Monaten werden „The Roller“, ein Single Grain ohne Altersangabe, und „The Tippler“, ein Blend aus Single Pot Still und Single Grain, auf den Markt kommen. Bereits erhältlich ist „The Bird“, ein dreifach destillierter Blend aus Single Malt und Single Grain. Ebenfalls neue ist die interaktive Website, die die Marke auf unterhaltsame und ansprechende Weise erlebbar machen soll: https://www.flyingtumbler.com/.