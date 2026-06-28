Zum Tag des Deutschen Whiskys stellt myBar by David Gran sieben neue Abfüllungen vor. Alle Whiskys wurden in deutschen Brennereien destilliert und lagerten zunächst auch jeweils dort. Ihre finale Reifung genossen sie dann in kleinen Fässern im Fasslager von myBar by David Gran im Allgäu.

Alle sieben Whiskys sind ab sofort im Onlineshop von myBar by David Gran erhältlich, alle Details zu den Bottlings inklusiv der ausführlichen Verkostungsnotizen finden Sie in der folgenden Info von myBar by David Gran:



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myBar by David Gran präsentiert sieben neue Whisky-Abfüllungen zum Tag des Deutschen Whiskys

Zum Tag des Deutschen Whiskys präsentiert der unabhängige Abfüller myBar by David Gran sieben neue, limitierte Whisky-Abfüllungen. Der ehemalige Mixologe und Spirituosenexperte David Gran hat sich in den vergangenen Jahren mit kreativen Fassveredelungen deutscher Whiskys einen Namen gemacht. Im Mittelpunkt stehen dabei sorgfältig ausgewählte Finishes in kleinen Fässern, die den Charakter der Destillate gezielt ergänzen und weiterentwickeln.

Alle sieben Neuheiten wurden in deutschen Brennereien destilliert und gereift, bevor sie im Fasslager von myBar by David Gran im Allgäu ihre individuelle Nachreifung erhielten. Neben klassischen Portwein- und Sherryfässern kommen dabei auch außergewöhnliche Fassvorbelegungen, wie Blaubeer-Likör zum Einsatz, die den Whiskys zusätzliche Aromen und eine unverwechselbare Handschrift verleihen.

Der diesjährige deutsche Whisky-Release umfasst sieben sehr unterschiedliche Abfüllungen im Alter von fünf bis zehn Jahren. Das Spektrum reicht von fruchtig-milden Single Malts über würzige Roggenwhiskys bis hin zu intensiv rauchigen Abfüllungen. Ergänzt wird die Auswahl durch die Experiment-Serie, in der ungewöhnliche Fassideen umgesetzt werden.

Die neuen Abfüllungen

Blended German Malt Whisky – Jamaica & PX Finish

Ein Blend verschiedener deutscher Brennereien, der in einem PX-Sherryfass nachreifen durfte, das zuvor mit kräftigem Jamaica Rum belegt war. Das Finish verbindet würzige Rumaromen mit dunklen Früchten und feinen Schokoladennoten.

Aroma: Honig, Vanille und dunkle Trockenfrüchte treffen auf feine Würze sowie dezente Anklänge von Melasse und Eichenholz.

Geschmack: Vollmundig mit angenehmer Süße, würzigen Rumnoten, Rosinen, Datteln und dunklen Früchten.

Abgang: Mittellang bis lang mit feinen Schokoladennoten, dunklen Früchten und einer angenehm wärmenden Würze.

45,9 % Vol. | 0,5 l | 39,00 €

Whisky Experiment No. XV – Blended German Whisky Blaubeer Finish

Die inzwischen 15. Ausgabe der Experiment-Serie entstand durch ein Finish in einem frisch mit hausgemachtem Blaubeerlikör vorbelegten Fass aus amerikanischer Weißeiche. Das Ergebnis verbindet intensive Beerenaromen mit dem klassischen Charakter eines Blended Whiskys.

Aroma: Reife Blaubeeren, dunkle Waldbeeren und dezente Süße verbinden sich mit Vanille, Eichenwürze und einer frischen Fruchtnote.

Geschmack: Beerige Süße, dunkle Schokolade und feine Gewürze werden von sanften Vanille-und Eichenaromen begleitet.

Abgang: Vollmundig und weich mit anhaltender Beerenfrucht, leichter Süße und dezenter Holzwürze.

46,0 % Vol. | 0,5 l | 49,00 €

Thousand Mountains Single Malt Whisky 2020/2026 – Tawny Port Finish

Der Single Malt aus der Sauerländer Edelbrennerei reifte zunächst knapp fünf Jahre im Bourbonfass und erhielt anschließend ein Finish im kleinen Tawny-Port-Fass. Fruchtige Noten von Aprikose, Kirsche und Beeren treffen auf feine Vanille und dezente Würze.

Aroma: Vanille, reife Aprikosen, rote Beeren und feine Portweinsüße.

Geschmack: Fruchtig mit Aprikosen, Kirschen und roten Beeren, begleitet von cremiger Vanille und einer eleganten Würze.

Abgang: Lang und ausgewogen mit fruchtiger Süße, leichter Trockenheit und feinen Eichenholznoten.

55,2 % Vol. | 0,5 l | 79,00 €

Stork Roggen Whisky 2020/2026 – Ruby Port Finish

Der Roggenwhisky aus dem Spreewald erhielt seine intensive Farbe und sein beeriges Aromenspiel durch ein Finish in zwei kleinen Ruby-Port-Fässern. Roggenwürze und rote Früchte prägen das Geschmacksbild.

Aroma: Würziger Roggen, frisches Getreide, Vanille und rote Beeren mit einer dezenten Süße.

Geschmack: Typische Roggenwürze trifft auf Cornflakes, Himbeeren und dunkle Kirschen, begleitet von feiner Portweinsüße.

Abgang: Mittellang bis lang mit würzigem Roggen, roten Beeren und einem angenehm trockenen Finale.

57,5 % Vol. | 0,5 l | 59,00 €

Wild Single Malt Whisky 2021/2026 – Tequila Finish

Der Schwarzwälder Single Malt wurde nach seiner Bourbonfass-Reifung in Porfidio-Tequilafässern veredelt. Tropische Früchte, Agavenwürze und cremige Süße verleihen dieser Abfüllung ihren eigenständigen Charakter.

Aroma: Reife Bananen, Pfirsich, Vanille und Zuckerwatte mit einem Hauch frischer Agave.

Geschmack: Cremige Süße, tropische Früchte und feine Agavenwürze verschmelzen mit Vanille und einer dezenten Eichennote.

Abgang: Lang und fruchtig mit sanfter Würze, tropischen Früchten und einem eleganten Nachhall.

55,9 % Vol. | 0,5 l | 79,00 €

Brigantia Peated Single Malt Whisky 2021/2026 – Pinot Noir Finish

Aus schottischem Torfmalz destilliert und zunächst in einem ehemaligen Laphroaig-Fass gereift, erhielt dieser Whisky vom Bodensee ein Finish im Pinot-Noir-Fass. Rauch, rote Beeren und feine Süße bilden ein ausgewogenes Zusammenspiel.

Aroma: Feiner maritimer Torfrauch, rote Beeren, dunkle Kirschen und eine dezente medizinische Note.

Geschmack: Süße rote Früchte treffen auf eleganten Torfrauch, Vanille und würzige Eiche.

Abgang: Lang anhaltend mit zunehmend kräftigem Rauch, roten Früchten und einer dezenten Restsüße.

56,6 % Vol. | 0,5 l | 89,00 €

Wild Peated Single Malt Whisky 2016/2026 – PX Finish

Mit zehn Jahren Reifezeit ist dies die älteste Abfüllung der Kollektion. Nach einer Reifung im Amaronefass erhielt der kräftig getorfte Single Malt sein Finish in intensiv belegten PX-Sherryfässern und verbindet dunkle Früchte mit markanten Rauchnoten.

Aroma: Intensiver kalter Rauch, Schwarzwälder Schinken, Rosinen, Pflaumenmus und dunkle Schokolade.

Geschmack: Kräftiger Torfrauch verbindet sich mit PX-Süße, dunklen Trockenfrüchten, Kakao und würziger Eiche.

Abgang: Sehr lang mit intensivem Rauch, dunklen Früchten, Bitterschokolade und anhaltender Sherrysüße.

58,4 % Vol. | 0,5 l | 89,00 €

Mit den neuen Abfüllungen setzt myBar by David Gran seine Philosophie fort, deutsche Whiskys durch sorgfältig ausgewählte Fassreifungen individuell weiterzuentwickeln. Die Kombination aus limitierten Auflagen, kleinen Finishfässern und außergewöhnlichen Fasskonzepten macht jede Abfüllung zu einer eigenständigen Interpretation deutscher Whiskykunst.

Alle sieben Whiskys sind ab sofort im Onlineshop von myBar by David Gran erhältlich:

https://davidgran.de/shop/