Leicht und dabei doch interessant – so könnte man Toki, den japanischen Blend von Suntory, etwas flapsig bezeichnen. Der Blended Whisky ist dabei allerdings nicht flapsig gemacht, sondern das Ergebnis von präziser japanischer Blend-Kunst, die ihm die beiden erstgenannten Eigenschaften verleiht. Als Highball ist er ebenso bestens geeignet wie als Basis verschiedener anderer Mixgetränke – und natürlich auch pur.

Wer vom 2. bis 4. Oktober in Wien ist, kann diese Vielseitigkeit von Toki Whisky selbst erleben: In der Dachboden Bar am 25Hours Hotel nahe des Museumsquartiers gibt es ihn in verschiedensten Variatonen, der Eintritt ist frei. Hier die Info dazu:

Wenn altes auf neues Japan trifft: Suntory Toki Whisky verbindet Tradition und Moderne

Zeitlose Eleganz trifft modernen Lifestyle – mit Toki beginnt eine Entdeckungsreise zum Wesen Japans.

Suntory Toki Whisky vereint das reiche Erbe von The House of Suntory mit einem modernen Twist und erschafft einen perfekt ausbalancierten Blended Whisky, der zugleich kühn und zeitlos, modern und traditionell ist. Jeder Schluck entführt ins Herz Tokios und fängt dabei die unverwechselbare Energie der Metropole ein: In Toki verschmelzen meisterhafte Handwerkskunst und futuristische Urbanität – das Ergebnis? Vielseitig, facettenreich und voller feiner Nuancen – ein Spiegel der Harmonie und Dynamik des japanischen Stadtlebens. Und das in flüssiger Form.

Modern & innovativ – authentisch japanisch: Toki Whisky

Toki, was auf Japanisch „Zeit“ bedeutet, interpretiert Tradition neu – durch eine ausgewogene Mischung außergewöhnlicher Aromen, geprägt von zeitgenössischer japanischer Innovation und Kultur. Mit fast einem Jahrhundert an Handwerkskunst zählt das House of Suntory zu den Wegbereitern der japanischen Whisky-Kultur. Zu seinem Portfolio gehören u. a. die Whiskys Hibiki, Yamazaki und Hakushu.

Darunter ist Toki eine Komposition, die nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit darstellt, sondern auch den Blick in die Zukunft richtet: Mit Noten von Basilikum, grünem Apfel und würzigem Ingwer erinnert sein Geschmack an die vielfältigen Aromen der Straßenmärkte und die lebendige Atmosphäre der pulsierenden Stadt. Toki verbindet die Klarheit und Frische japanischer Zutaten, mit einem Hauch von Raffinesse und Energie, die sich wie die Lichter Tokios bei Nacht entfalten.

Diese Fusion spiegelt sich nicht nur im Geschmack wider, sondern auch im Design: Die minimalistische, rechteckige Flasche und das einzigartige Etikettendesign symbolisieren das perfekte Zusammenspiel von Eleganz und Innovation. Das ikonische Kanji-Logo erinnert an die Handwerkskunst, die hinter jeder Flasche Toki steckt – ein Whisky, der Japans Seele in sich trägt.

Tasting Notes

Farbe: Klar Gold

Nase: Basilikum, grüner Apfel, Honig

Gaumen: Grapefruit, grüne Trauben, Pfefferminze, Thymian

Abgang: Subtil süß und würzig, mit einem Hauch von Vanille, Eiche, weißem Pfeffer und Ingwer

Toki ist ein mehrfach ausgezeichneter* Blend aus sorgfältig ausgewählten Whiskys der weltberühmten Hakushu-, der Yamazaki- und der Chita Destillerie von Suntory. Er wurde auf traditionelle Weise nach Suntorys „Art of Blending“ kreiert. Daher weist er alle Eigenschaften auf, die für einen Suntory-Blend typisch sind: eine exquisite Ausgewogenheit, Harmonie und Einheit.

One Night in Toki-o: Toki Highball

Der Toki Highball – bekannt als beliebtes After-Work-Ritual in den geschäftigen Izakayas in Tokio – scheint auf den ersten Blick simpel, doch dreht sich bei dieser Servierform in Wirklichkeit alles um höchste Präzision und Handwerkskunst. Anders als bei uns, wo Bier und Wein zum Essen dominieren, ist der Whisky-Soda in Japan auch ein beliebter Essensbegleiter.

So gelingt der perfekte Toki Highball:

Ein Longrdinkglas randvoll mit Eis befüllen. 40ml Suntory Toki Whisky zugeben und leicht mit den Eis verrühren. 120ml gekühltes Sodawasser langsam an der Seite des Glases zugießen. Eis vorsichtig nach unten drücken, damit sich Whisky und Soda gleichmäßig vermischen. Zum Schluss mit einer Grapefruitzeste oder einem Zweig frischer Minze garnieren.

Der Highball ist mehr als ein Longdrink – er ist ein Ritual, in dem sich japanische Handwerkskunst, Subtilität und Gastfreundschaft vereinen. Und genau dafür steht Suntory Toki Whisky.

Neben seiner wichtigen Rolle in der Barkultur passt Suntory Toki auch hervorragend zu vielen ikonischen japanischen Gerichten – etwa Schweine-Ramen, Gyoza, frittiertem Hähnchen oder Wagyu-Steak. Toki’s feines, aber komplexes Geschmacksprofil harmoniert perfekt mit diesen Speisen.

It’s Toki Time – Toki Vibes in Wien erleben

Vom 2. bis 4. Oktober 2025 lädt Toki dazu ein, diese japanische Harmonie aus Handwerkskunst und Urbanität hautnah in der Dachboden Bar am 25Hours Hotel beim Museumsquartier in Wien zu erleben – ob als klassischer Highball oder kreative Variation. Begleitet von mitreißenden DJ-Sounds

ab 20 Uhr entsteht ein einzigartiges Genusserlebnis, das die Essenz Japans widerspiegelt. Der Eintritt ist frei.

IT’S TOKI TIME

02. – 04. Oktober 2025

Dachboden Rooftop Bar | 25Hours Hotel Wien Lerchenfelder Str. 1, 1070 Wien