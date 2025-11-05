Moët Hennessy, die Wein- und Spirituosensparte von LVMH, stellt in ihrer heutigen Aussendung ihre Highlights für die Feiertage 2025 in Österreich vor. Aus ihrem breiten Portfolio mit Champagnern, Weinen und Spirituosen haben wir uns auf unseren inhaltlichen Schwerpunkt konzentriert, und präsentieren hier Glenmorangie Altus 25 Years Old und Ardbeg Y2K Limited Edition:

TIME TO CELEBRATE:

DIE FESTLICHEN HIGHLIGHTS VON MOËT HENNESSY FÜR DIE FEIERTAGE 2025

Der Jahresausklang ist eine Zeit des Genusses, des Zusammenseins und der besonderen Momente. Mit „Time to Celebrate“ präsentiert Moët Hennessy eine kuratierte Auswahl an Champagnern, Weinen und Spirituosen, die die Kunst des Feierns in ihrer elegantesten Form zelebriert.

Jede Kreation verleiht den Feiertagen eine unverwechselbare Note und macht aus besonderen Momenten bleibende Erinnerungen. Ob als edles Geschenk oder als funkelnder Höhepunkt auf der Festtafel – Moët Hennessy lädt dazu ein, das Ende des Jahres in seiner schönsten Form zu genießen.

Glenmorangie Altus 25 Years Old

Wie jede Kreation von Glenmorangie begann auch Altus 25YO mit der Frage „Was wäre, wenn?“. Mit diesem Gedanken reifte unser charakteristischer Whisky 25 Jahre lang in speziell gefertigten Bourbonfässern – ein Prozess, der ihm unvergleichliche Tiefe und Ausdruck verlieh. Um das Erlebnis noch weiter zu veredeln, erhielt er ein Finish in Madeira-Fässern. Dadurch verbinden sich die klassischen Fruchtnoten von Glenmorangie mit intensiver Süsse und würzigen Nuancen – ein Whisky, der die Wartezeit mehr als wert ist.

Foto-Credit: Moët Hennessy

Preis: 599 € (UVP)

Verfügbar im ausgewählten Fachhandel und auf weisshaus.at

WAS WÄRE, WENN GEDULD GESCHMACK WIRD?

GLENMORANGIE ALTUS 25 – ZEIT, DIE MAN SCHMECKT.

Ardbeg Y2K Limited Edition

Ein Stück Whisky-Geschichte: Ardbeg Vintage Y2K zelebriert das Jahr 2000 – eine Zeit des Aufbruchs und der Wiedergeburt der Destillerie. Als zweite Edition einer limitierten Serie stärkt er die Präsenz von Ardbeg im Luxussegment und richtet sich an Sammler wie auch an anspruchsvolle Whisky- Liebhaber. Jede Veröffentlichung dieser Reihe ist eine eigenständige Kreation – mit individuellem Alter, besonderen Fassreifungen und limitierter Auflage. Ein Must-Have für alle, die das Besondere suchen.

Foto-Credit: Moët Hennessy

Preis: 800 € (UVP)

Verfügbar im ausgewählten Fachhandel und auf weisshaus.at

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT DES GENUSSES.

EIN WHISKY, DER GESCHICHTE SCHREIBT – UND SAMMLER VEREINT.