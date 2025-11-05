Neu bei HaWE Bremen: Kilchoman Machir Bay Cask Strength Edition 2025

Heute erscheint, wie uns die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen mitteilt, die 2025er Edition des Kilchoman Machir Bay Cask Strength. Diese dritte und limitierte Auflage ist in natürlicher Fassstärke mit 58,1 % Vol. abgefüllt, und wird den Handel in Deutschland mit einer UVP von 72,90 € erreichen.

Mehr Einzelheiten zur Kilchoman Machir Bay Cask Strength Edition 2025 sowie Tasting Notes finden Sie in der folgenden Aussendung von HaWE Bremen:

Kilchoman Machir Bay Cask Strength Edition 2025

Uns erreicht eine der nachgefragtesten Editionen, die viele Torfliebhaber begeistern wird – Kilchoman Machir Bay Cask Strength. Mit der Premiere im Jahr 2022 erzielte der Machir Bay in Fassstärke großen Erfolg am Markt und kam mit einer hohen Nachfrage des Sanaig Cask Strength umher, welches anschließend letztes Jahr veröffentlicht wurde. Nun präsentiert die Destillerie, eine dritte limitierte Auflage des beliebten Machir Bay Cask Strength. Ein absolutes Kilchoman Highlight welches den vollen, kräftigen Islay-Torfgenuss bietet.

Machir Bay Cask Strength Edition 2025 – Limited Edition – 58,1 % Vol.

Der Single Malt wurde in natürlicher Fassstärke mit 58,1 % Vol. abgefüllt und präsentiert kräftige Rauchnoten, die mit den typischen Kilchoman Zitrusaromen und starkem Islay-Rauch harmonieren. Durch den kräftigen Torfeinfluss bietet der Machir Bay Cask Strength einen langanhaltenden und intensiven Abgang. Der Machir Bay Cask Strength wurde bei der „Ultimate Spirits Challenge 2021“ als „Best Islay Single Malt“ gekürt und erreichte eine herausragende Punktzahl von 99 Punkten.

Der UVP im Handel beträgt 72,90 €.

Tasting Notes

Nose: Lemon peel, melon, floral notes and light peat smoke combine with sweet vanilla, honey.

Palate: Rich chocolate, fresh citrus and hints of smoked meat with lingering caramel sweetness.

Finish: Long and evolving with waves of integrated peat smoke, hints of spice and charred candied fruits.