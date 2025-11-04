Serge verkostet: Zwölfmal Dailuaine

Zu den schottischen Whisky-Destillerien, die auf Whiskyfun ein klein wenig vernachlässigt werden, gehört unter anderem die Speyside-Brennerei Dailuaine. Mehr Beachtung finden ihre Malts bei den unabhängigen Abfüllern. So ist es für Serge Valentin ein leichtes, heute eine umfangreiche Verkostung elf recht aktueller Indie-Bottlings zusammen zu stellen. Zusätzlich einen Platz in der Session findet Dailuaine 21 yo ‘Marbled Treasures’ aus den Special Releases 2025. Insgesamt stellt die Verkostung zwölf Drams vor, die viel Freude machen und sehr gute bis exzellente Bewertungen erhalten:

Abfüllung Punkte

Dailuaine-Glenlivet 12 yo 2013/2025 (46%, Cadenhead, Original Collection, bourbon hogsheads) 85 Dailuaine 10 yo (48.3%, James Eadie, oloroso sherry hogshead, 2024) 85 Dailuaine 2011/2024 (59%, The Whisky Jury, first fill bourbon, cask #800376, 204 bottles) 86 Dailuaine 21 yo ‘Marbled Treasures’ (54.3%, OB, Special Releases 2025, fully matured in Spanish ex-sherry, 2025) 89 Dailuaine 8 yo 2016/2024 (57.9%, Watashi Whisky, bourbon, cask #3010248, 95 bottles) 88 Dailuaine 12 yo 2011/2024 ‘Ashish Basnet’ (53.1%, The Whisky Exchange, Whisky Show 2024) 85 Dailuaine 16 yo 2007/2024 (55.8%, Scyfion, Calvados cask finish, 150 bottles) 87 Dailuaine 12 yo (53.3%, ProtectUASea, 1st Fill Tennessee Whiskey, cask #300648, 69 bottles, 2024) 87 Dailuaine 13 yo 2011/2024 (53.5%, Cooper’s Choice, Port Wood finish, 300 bottles) 84 Dailuaine 11 yo 2012/2023 (58.8%, Watt Whisky, refill sherry butt, 552 bottles) 85 Dailuaine 12 yo 2012/2025 (57.7%, Fadandel, 1st fill oloroso hogshead, cask #300650, 62 bottles) 84 Dailuaine 30 yo 1995/2025 (55.5%, Kanpaikai & The Antelope, refill hogshead, cask #803066, 143 bottles) 87