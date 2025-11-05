In 14 Tagen, am 19. November, ist Internationaler Männertag (nicht mit dem Weltmännertag am 3. November zu verwechseln). Der Internationale Männertag wurde 1999 in Trinidad und Tobago eingeführt, lesen wir bei Wikipedia, und hat unter anderem zum Ziel, das Verhältnis der Geschlechter zu verbessern, die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern und männliche Vorbilder hervorzuheben. Ein Getränk oder Geschenk, speziell passend zu diesem Tag könnte Proper No. Twelve sein, wie die folgende Presseaussendung vorschlägt:

Internationaler Männertag – eine Idee für eine destillierte Wertschätzung.

Proper No. Twelve trägt in seiner Geschichte, was wir an diesem Tag feiern: Freundschaft und Anerkennung.

Am 19. November ist Internationaler Männertag – ein Fest der Maskulinität? Nein, dieser Tag stellt alle Männer weltweit in den Mittelpunkt, würdigt männliche Vorbilder und feiert gleichberechtigtes gesellschaftliches Miteinander. Ein Fokus, der verdeutlicht: Es müssen nicht immer große Gesten oder endlose Reden sein, manchmal zeigt schon ein kleines, bewusst gewähltes Geschenk große Wirkung. Genau hier setzt Proper No. Twelve an: Ein authentischer Irish Whiskey, der nicht viel kostet, aber eine klare Botschaft transportiert – Wertschätzung und Anerkennung. Proper No. Twelve ist im gut sortierten Handel sowie online unter www.amazon.de und www.club-of-spirits.de zum UVP von 20,99 € erhältlich.

Ein Irish Whiskey mit Symbolkraft

Mit seinem Namen, der auf Dublins 12. Bezirk, das Arbeiterviertel Crumlin, zurückgeht, steht Proper No. Twelve für Charakter, Entschlossenheit und Authentizität. Dreifach destilliert, mit sanften Noten von Vanille und Honig, ist er nicht nur ein Genuss, sondern auch ein starkes Zeichen. Ob pur oder als Mixgetränk – zum Internationalen Männertag ist Proper No. Twelve das Geschenk, das Männer aufrichtig feiert. Viele Männer schätzen die einfachen aber oft wichtigen und richtigen Dinge im Leben. Sie wünschen sich gute Gesellschaft, lockere humorvolle Gespräche und warum nicht auch einen zugänglichen Whiskey dazu, der die Botschaft transportiert: „Du bist mir wichtig.“

Über Proper No. Twelve

Proper No. Twelve ist ein ausgesprochen sanfter, dreifach destillierter Irish Whiskey mit Noten von Vanille, Honig. Er ist „proper“ – ein richtiger irischer Whiskey, wie er sich gehört. In ihm steckt der wahre Charakter Dublins, Irlands Herz, und milder irischer Geschmack.