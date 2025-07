Zwei ganz besondere Auktion stellt die Online-Auktionsplattform Catawiki heute in ihrer Aussendung vor. Noch bis zum 7. Juli läuft die Versteigerung jeweils einer Flasche der Abfüllungen Macallan 1940 81 years old The Reach und Macallan 1940 84 years old Time Space 200th Anniversary. Alle weiteren Information zu diesen seltenen und raren Abfüllungen sowie zur Auktion finden Sie in der folgenden Presseaussendung:

Geschichte im Glas: Macallan 1940 81 und 84 years old in der Auktion bei Catawiki.de

Wer kann sich wirklich noch an das Jahr 1940 erinnern? Es dürften nur wenige unter uns sein. Der Geschmack dieser Zeit, der sich über 8 Jahrzehnte in der Speyside in Schottland entwickeln konnte, ist in der Form von zwei Abfüllungen bis zum 7. Juli 2025 auf Catawiki.de in der Online-Auktion zu ersteigern:

Der 81yo Macallan ‚The Reach‘ erreichte zuletzt im Oktober 2024 einen Hammerpreis von 125.000€ bei Catawiki, wobei der Auktionsrekord bei über 500.000€ im Jahr 2023 liegt. (Zur Auktion)

Zum 200 jährigen Jubiläum der Brennerei legte Macallan nochmal richtig nach: ein Macallan Jahrgang 1940, der sage und schreibe 84 Jahre gereift ist und in der Time : Space-Serie der Brennerei mit 200 Flaschen aufgelegt wurde. Wobei es sich um viel mehr als um eine Flasche handelt, denn das Design – das die Flasche umgibt – ist schon sehr atemberaubend und lohnt allein schon den Klick auf Catawiki. (Zur Auktion)

Catawiki ist eine Online-Auktionsplattform, die auf kurze Auktionslaufzeiten – im Durchschnitt etwa 8 Tage – ausgerichtet ist und vielfältige Auktionen mit sehr guter Qualität anbietet. Jeden Freitag starten bei Catawiki mehr als 20 Whisky-Auktionen, deren Schwerpunkte vielschichtig sind. Sie können sich nur einer Region widmen (etwa Japan, Amerika, Irland etc.), sich an Marken orientieren (Macallan, Glenfiddich & mehr), oder von Themen (Closed oder New Distilleries, etc.) oder dem Preisgefüge bestimmt sein (Regular oder Exclusive). Nicht zu unterschätzen sind aber über dies die diversen Sonderauktionen von Sammlern, Abfüllern oder Brennereien, die es ebenso auf Catawiki immer wieder gibt.

