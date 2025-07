Whisky Hammer mit erstem Standort auf dem europäischen Festland

Die schottische Online-Whisky-Auktionsplattform Whisky Hammer feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum mit der Eröffnung ihres ersten Standortes auf dem europäischen Festland. Zum Hauptsitz in Schottland, der Niederlassung in Hong Kong und dem Zollfreilager in Singapur kommt jetzt eine Niederlassung in den Niederlanden hinzu.

Die Brüder Craig und Daniel Milne, Gründer der Online-Whisky-Auktionsplattform Whisky Hammer

Mit der Gründung von Whisky Hammer B.V. möchte das Unternehmen seine Logistik und seinen Kundenservice für europäische Kunden deutlich verbessern. Der neue Standort in Alphen aan den Rijn in der niederländischen Provinz Südholland soll im dritten Quartal 2025 betriebsbereit sein. Whisky Hammer sucht derzeit einen Geschäftsführer und ein lokales Team zur Leitung der Aktivitäten in den Niederlanden.