Die Whisky Bibliothek aus Bremgarten bei Bern übernimmt den exklusiven Import der Abfüllungen von Decadent Drinks für die Schweiz!

Alle Infos zu den jetzt in der Schweiz erhältlichen Abfüllungen des von Angus MacRaild geleiteten unabhängigen Abfüllers Decadent Drinks in der Aussendung der Whisky Bibliothek:

Whisky Bibliothek übernimmt exklusiven Import der Decadent Drinks Bottlings für die Schweiz

Manchmal gibt es im Leben diese besonderen Meilensteine, die einen kurz innehalten lassen, um stolz zurückzublicken und mit noch grösserer Vorfreude nach vorn zu schauen.

Für uns ist 2025 so ein Jahr: Die Whisky Bibliothek feiert ihr 5-jähriges Bestehen. Fünf Jahre voller Leidenschaft, spannender Entdeckungen und unzähliger Drams, die uns (und hoffentlich auch euch) unvergessliche Momente beschert haben.

Ein ganz wesentlicher Teil dieser Reise war und ist unsere enge Partnerschaft mit der Spirit of Yorkshire Distillery. Vom ersten Tag an hat uns diese Zusammenarbeit inspiriert: die handwerkliche Präzision, die Liebe zum Detail und der Mut, als junge englische Destillerie neue Wege zu gehen. Gemeinsam konnten wir nicht nur spannende Whiskys präsentieren, sondern auch viele Whisky-Fans hierzulande für die Innovationskraft und die Qualität dieser aufstrebenden Brennerei begeistern.

Umso grösser ist unsere Freude, gerade jetzt eine Nachricht zu teilen, die für uns nicht weniger als einen neuen Höhepunkt markiert: Die Whisky Bibliothek übernimmt den exklusiven Import der herausragenden Abfüllungen von Decadent Drinks für die Schweiz.

Decadent Drinks, unter der Leitung von Angus MacRaild, begeistert mit aussergewöhnlichen und sorgfältig selektierten Abfüllungen aus verschiedenen Serien wie Equinox & Solstice, Decadent Drams und WhiskyLand.

Seit unserer Gründung war es unser Traum, Whiskys zu präsentieren, die Geschichten erzählen – solche, die im Glas genauso beeindrucken wie im Herzen. Mit Decadent Drinks haben wir einen Partner gefunden, der genau diese Philosophie teilt: kompromisslose Qualität, Charakter, Ecken und Kanten, kleine Experimente und grosse Emotionen.

Für Mai und Juni dürfen wir euch eine Auswahl an Neuheiten vorstellen, die unser Whisky-Nerd-Herz höherschlagen lässt:

Glen Ord 8 Jahre – 2017–2025 – Equinox & Solstice Summer Edition 2025

8 Jahre

Dest. 2017

Abgef. 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: 2 Refill Hogsheads

48,5 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Sommerfrisch und wachsweich: Die neue Summer Edition aus der Equinox & Solstice-Serie

Ein Highlander für sonnige Stunden – dieser 8-jährige Glen Ord überzeugt mit Honigsüsse, fruchtiger Lebendigkeit und einer markanten Wachswürze. Die Kombination aus zwei Refill Hogsheads bringt eine elegante Balance ins Glas, die sowohl pur als auch als sommerlicher Highball begeistert.

Tomatin 10 Jahre – 2014–2025 – Decadent Drams

10 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second-Fill Sherry Hogshead

53 % vol.

Flaschenanzahl: 285

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Eleganz mit Pfiff: Der „Decadent“ Tomatin

Tomatin zeigt sich hier von seiner raffinierten Seite: Honigsüsse, gelbe Früchte und ein Hauch Sherry-Würze in perfekter Balance. Trotz der kräftigen 53 % vol. bleibt er geschmeidig, eine Trinkstärke, wie sie das Maskottchen „Nigel the Capercaillie“ lieben würde (obwohl er angeblich protestierte).

Blended Grain Scotch Whisky 52 Jahre – 1972–2025 – Decadent Drams

52 Jahre

Dest. 1972

Abgef. 2025

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Refill Barrel

50,8 % vol.

Flaschenanzahl: 177

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Die denkende Ananas mit Maschinenlizenz

Ein Grain Whisky aus dem Jahr 1972 – 52 Jahre in einem einzigen Refill Barrel gereift ist allein schon ein Ereignis. Doch dieser hier ist mehr: tropisch, mechanisch, exotisch-süss, ein bisschen verrückt und ganz sicher unvergesslich.

Welche Brennereien beteiligt waren, bleibt ein wohlgehütetes Geheimnis. Doch eines ist sicher: Wer diesen Dram probiert, wird ihn nie vergessen. Noten von Kokos, Bananen, altem Holz, süssem Leder und Tropenbrise – wie eine Reise in die aromatische Vergangenheit.

Glen Moray 31 Jahre – 1990/1991/1992–2025 – WhiskyLand Chapter No. 17

31 Jahre

Versch. Destillationsjahre: 1990/1991/1992

Abgef. 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butt & Refill Bourbon Hogsheads

Marrying Strength 50.5 % vol.

Flaschenanzahl: 223

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dreiklang der Finesse: Glen Moray in Harmonie

Ein Speyside-Whisky mit Tiefgang: Diese 31-jährige Komposition aus drei Fässern vereint honigsüsse Eleganz, wachsartige Struktur und feine Sherry-Akzente zu einem ruhigen, harmonischen Meisterwerk.

Chapter Seventeen ist kein lauter Whisky aber einer, der erzählt. Geduldig, gelassen, mit der Weisheit von Jahrzehnten. Für alle, die Subtilität schätzen und Speyside in ihrer schönsten Reife erleben möchten.

Highland Park 20 Jahre – 1997/2005–2025 – WhiskyLand Chapter No. 16

20 Jahre

Dest. 1997 & 2005

Abgef. 2025

Herkunft: Schottland, Orkney

Fasstyp: 1st Fill Sherry Hogshead & Refill Hogshead

Marrying Strength 55.5 % vol.

Flaschenanzahl: 332

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Zwei Wikinger – ein Dram

Zwei Jahrgänge, zwei Fässer, ein Ziel: den typischen Highland Park-Stil in seiner vollen Reife zu zeigen. Chapter Sixteen bringt Heidekrautrauch, süsses Malz und die warme Würze der Orkneys in vollendeter Balance ins Glas.

Die Vermählung von 1997er Refill Hogshead und 2005er Sherryfass ergibt einen rauchig-süssen, würzigen Dram mit Tiefe und maritimer Frische. Ein Whisky wie ein nordischer Sonnenuntergang und eine Einladung, sich (nicht nur geografisch) etwas zu verirren.

Marketing Malt 16 Jahre – 2008–2024 – Decadent Drams

16 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2024

Herkunft: Speyside

Fasstyp: 1st Fill Sherry Hogshead

53 % vol.

Flaschenanzahl: 349

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Geheimnisvoll gut: Der anonyme Superstar

Man weiss nicht, wer er ist – aber man schmeckt, wie gut er ist. Dieser 16-jährige „Marketing Malt“ stammt aus einer grossen, bekannten Speyside-Destillerie, deren Namen man nicht nennen darf … aber jeder Kenner hat sofort einen Verdacht.

Kräftige Sherrynoten, dunkle Schokolade, Trockenfrüchte, Würze und eine elegante Fruchtnote – das ist Speyside-Sherrykunst in Bestform. Ein Tropfen für alle, die das Mysteriöse lieben und das Geschmackvolle noch mehr.

Springbank 30 Jahre – 1994–2025 – WhiskyLand Chapter No. 15

30 Jahre

Dest. 1994

Abgef. 2025

Herkunft: Schottland, Campbeltown

Fasstyp: Refill Hogshead

Flaschenanzahl: 238

Cask Strength 44.8% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Puristischer Campbeltown-Charakter:

WhiskyLand Chapter No. 15 stammt aus einem einzelnen Refill Hogshead aus dem Jahr 1994 und zeigt, was gereifter Springbank in Reinkultur bedeutet.

Nach mehreren kräftigen Sherryfass-Abfüllungen ist dies eine erfrischende Rückkehr zum destillatbetonten Stil: roh, unverstellt und tiefgründig. Hier steht der reine Charakter der Springbank-Destillerie im Vordergrund – mit Ausdruck, Komplexität und jener unverwechselbaren salzig-maritimen Note, die Campbeltown so besonders macht. Ein alter Springbank von grosser Schönheit und Seltenheit. Nur 6 der insgesamt 238 Flaschen gelangten in die Schweiz – eine rare Gelegenheit für Sammler und Liebhaber!

Glen Grant 30 Jahre – 1994/1995–2025 – WhiskyLand Chapter No. 14

30 Jahre

Dest. 1994/1995

Abgef. 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Casks

Cask Strength 46.6% vol.

Flaschenanzahl: 360

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Eleganz trifft Charakter:

WhiskyLand Chapter No. 14 präsentiert eine jahrgangsübergreifende Vermählung zweier Refill-Fässer von Glen Grant, destilliert 1994 und 1995, die gemeinsam nach 30 Jahren Reifezeit in natürlicher Fassstärke abgefüllt wurden.

Das Ergebnis ist ein wunderschön balancierter Speyside-Malt, der die filigrane, fruchtige Eleganz von Glen Grant in den Vordergrund stellt und gleichzeitig durch subtile wachsige und mineralische Noten an Tiefe und Charakter gewinnt.

Ein dramatisches Beispiel für die stille Klasse, die Glen Grant in höheren Altersstufen entfalten kann – für Liebhaber feiner, komplexer Malts.

Mannochmore 15 Jahre (Loch Do Special) – 2009–2025 – Decadent Drams

15 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: 2 Refill Hogsheads

50,0 % vol.

Flaschenanzahl: 254

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Die humorvolle Hommage an Loch Dhu:

„Loch Do!“ – schon der Name dieser Abfüllung ist ein Augenzwinkern in Richtung der legendär berüchtigten Loch Dhu-Abfüllung aus derselben Destillerie. Doch keine Sorge: Hier gibt’s kein pechschwarzes Liquid, sondern einen wachsigen, reichhaltigen und fruchtigen Mannochmore vom Feinsten.

Zwei Refill Hogsheads aus dem Jahr 2009 wurden zu diesem Special Bottling vermählt und nach 15 Jahren Reifezeit in Fassstärke abgefüllt – praktischerweise exakt bei 50 %. Im Glas zeigt sich ein spannendes Wechselspiel aus süsser Malzigkeit, reifen Früchten und einer cremigen Textur, die typisch Mannochmore ist.

Caol Ila 13 Jahre – 2012–2025 – Decadent Drams

13 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: 1st Fill Sherry Hogshead

Single Cask

53.1% vol.

Flaschenanzahl: 212

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Torfrauch trifft Sherry-Feuer:

Der Einfluss von schottischem Torf und andalusischem Jerez-Sherry kommt wohl nirgendwo so eindrucksvoll zusammen wie in dieser aussergewöhnlichen Single-Cask-Abfüllung von Caol Ila aus der Decadent Drams-Serie.

13 Jahre lang durfte dieser Islay-Malt in einem First-Fill Sherry Hogshead reifen. Das Resultat: ein dramatisches Zusammenspiel von kraftvollem Torfrauch, üppigen Sherrynoten und einer exotischen Würze, die an feurigen Flamenco und hypnotisches Hufgetrampel erinnert ganz im Stil des legendären Cooonicorn, dem frechen Maskottchen von Decadent Drams. Ein Whisky für Liebhaber intensiver, rauchig-süsser Drams mit Charakter, Rhythmus und ordentlich Temperament.

Alle diese Abfüllungen findet ihr exklusiv in der Schweiz bei uns im Shop: www.whisky-bibliothek.ch

Wir freuen uns riesig auf die gemeinsame Reise mit Decadent Drinks und darauf, diese aussergewöhnlichen Whiskys bei Fachmessen, exklusiven Tastings und vielleicht dem einen oder anderen dramatischen Moment mit euch zu teilen.