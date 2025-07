Crazy Coos Reloaded #5: Tuned to the Taste!

Eine weitere neue Abfüllung aus der Reihe Crazy Coos Reloaded ist ab heute erhältlich. Für Crazy Coos Reloaded #5 wählte Tilo Schnabel aka The Caskhound einen 14 Jahre Single Malt der Brennerei Blair Athol aus.

Hier die weiteren Details und alles Wissenswerte zum neuen Crazy Coos Reloaded:

„Tuned to the Taste“: der neue CRAZY COOS RELOADED grooved mit viel Geschmack, Tiefe und französischer Raffinesse über den Gaumen!

Mit seiner neuesten Abfüllung liefert THE CASKHOUND-Fassmaestro Tilo Schnabel den perfekten Soundtrack für genussvolle Sommertage: Der 14-jährige BLAIR ATHOL Single Malt aus der beliebten CRAZY COOS RELOADED-Reihe trifft die richtigen Töne – verbindet er doch lässig robusten Highland-Charakter mit der feinen Leichtigkeit eines Sauternes-Finishs. Elegant, rund und voller Groove!

Die renommierte Brennerei BLAIR ATHOL liegt im Herzen der Highlands, im beschaulichen Städtchen Pitlochry. Ihre Single Malts werden seit jeher für ihren vollmundigen Hausstil mit würzigem Grundton und malziger Tiefe geschätzt. Unser Highland Gent hat seine Reise ganz klassisch im Ex-Bourbon Cask begonnen, bevor er eine 18-monatige Nachreifung im Second Fill Sauternes Barrique mit auf den Weg bekam. Diese Fasskombination ist nicht alltäglich – und sie funktioniert großartig: Das französische Süßweinfass bringt neue Farbe ins Spiel, verleiht dem Malt Struktur, Eleganz und eine feine aromatische Tiefe. Florale Kopfnoten, fruchtige Zwischentöne und ein samtiger Rhythmus am Gaumen prägen diesen dramatisch ausbalancierten Single Malt – weich und cremig im Antritt, klar gegliedert, mit frischem Zug und feiner Würze. Ein Dram wie ein Sommerabend in den schottischen Glens, irgendwo zwischen Wiesen, Honig und feinen Zitrusnoten …

Diese mittlerweile fünfte Edition der CRAZY COOS RELOADED-Reihe kommt natürlich auch optisch mit ordentlich Charme auf die Bühne. Diesmal gibt sich eine „Groovy Coo“ die Ehre – sonnenbebrillt, entspannt und ganz im Takt. Das Motiv stammt wie immer aus der Feder von Lana Mathieson, deren Illustrationen stets mit feinem Gespür für Charakter und typisch schottischem Witz punkten.

Crazy Coos Reloaded #5: BLAIR ATHOL

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (2011/2025) • 54,8 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 18 Months in a Second Fill Sauternes Wine Barrique

Auflage 259 Flaschen (0,7 l) à 79,90 Euro (UVP)

Nose: Frische Weißwein-Noten eröffnen mit einer feinen Säure, die gleich zum Grooven einlädt. Grasig-florale Klänge mischen sich mit einem leichten Hauch von Weinbrand und zarten Rosenblüten – wie ein feines Intro. Dann kommt der Refrain: Vanilleplunder mit Zitronencreme, Kräuterhonig und Limoncello – sonnig, lebendig, ein bisschen verspielt. Rosinen und eine würzige Unternote setzen den Beat.

Palate: Weich, ölig, wie ein Song mit viel Soul. Reife Mirabellen, ein Hauch Muskatnuss – warm und einladend. Dann plötzlich Ingwer-Schoko-Kekse, geriebene Zitronenschale, getrocknete Aprikosen und Mango – fruchtig, rhythmisch, ein bisschen funky. Weinige Noten, Marzipan, schwarzer Pfeffer und ein Hauch Allspice geben dem Ganzen Tiefe und Charakter – wie ein Stück, das beim zweiten Hören noch besser wird.

Finish: Dieser Song klingt nicht einfach aus – er bleibt hängen. Wärmend, lang, mit dunkler Bitterschokolade und einem letzten Aufleuchten reifer Aprikosen. Die Eichenwürze gibt Tiefe, zitronige Nuancen setzen die letzte Hookline. Würzig, rund, ein Track fürs Herz – und für die Wiederholungstaste!

FAZIT: Ein beschwingter Highland Dram, der nach Sommer schmeckt!

Unser BLAIR ATHOL kommt ganz pur daher – in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlfiltriert abgefüllt. Genau so, wie wir bei THE CASKHOUND Whisky gerne mögen. Ab Dienstag, 1. Juli 2025 ist er bei uns im Shop und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.

Weitere spannende CRAZY COOS RELOADED-Abfüllungen lassen übrigens nicht mehr lange auf sich warten. Mehr Informationen dazu in Kürze …

Besuchen Sie unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de

