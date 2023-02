Bushmills veröffentlicht seine bisher älteste Abfüllung

Die irische Bushmills Distillery gibt in dieser Woche den Verkaufsstart und -ort ihrer bisher ältesten Abfüllung, die Teil ihrer Causeway Collection ist, bekannt: Bushmills 33 Year Old Port Cask ist ab dem 1. März exklusiv in den World Duty-Free-Geschäften am Flughafen Heathrow für einen UVP von £1.245 (etwas mehr als 1.400 €) erhältlich.

Der Single Malt Irish Whiskey wurde im April 1989 destilliert und reifte 33 Jahre lang in Port-Fässern aus Nordportugal. Abgefüllt mit 53,3 % Vol. in Fassstärke, ist die Abfüllung auf 690 Flaschen limitiert.

In ihrer Causeway Collection, benannt nach dem nur einen Steinwurf von der Brennerei entfernten Giant’s Causeway, stellt Bushmills eine besondere Auswahl von Single Malt Whiskeys aus der Old Bushmills Distillery zusammen (wir berichteten). Die 2022er Kollektion ist die erste, die Bushmills neuer Master Blenderin Alex Thomas vorstellt. Sie besteht aus 10 Abfüllungen, die in sieben globalen Märkten erschienen, nämlich im Reiseeinzelhandel, Irland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Polen. Bushmills 33 Year Old Port Cask ist die zehnte und zugleich auch letzte Abfüllung der Bushmills Causeway Collection.