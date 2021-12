Neu: Bushmills 27 Year Old Bourbon Cask, die nächste Abfüllung der Causeway Collection – für den GTR

Nachdem die Bushmills Causeway Collection für 2021 bereits überblicksmäßig im September präsentiert wurde, (unser Bericht findet sich hier) wurde aus ihr heute ein neuer Bushmills in Irland im Detail vorgestellt: Der Bushmills 27 Year Old Bourbon Cask – nach dem 30yo im nun wieder ein etwas jüngeres Mitglied der Serie.

Der Bushmills 27 Year Old Bourbon Cask reifte zunächst sechs Jahre lang in third fill Bourbon Casks, also schon ziemlich inaktive Barrels, die bereits einmal mit Bourbon und danach zweimal mit Whiskey befüllt waren, um danach 21 Jahre in First Fill Bourbon Barrels nachzureifen – eine ungewöhnliche Kombination, wie auch der Master Distiller von Bushmills, Colum Egan, betont:

This 27-Year-Old Bourbon Cask is a really special single malt. Maturing it for 21 years in first-fill bourbon barrels gives our single malt beautifully intense vanilla notes that evolve into creamy crème brûlée over time, complemented by gentle waves of cinnamon spice. It’s truly a sensational whiskey that stands with the best of Irish single malt, a giant in its own right.”

Wer eine der 678 Flaschen, abgefüllt mit 52,1% vol, erwerben will (sie kostet 650 Euro), kann dies im Lauf des Dezembers in den Flughäfen von Dublin und Cork tun. Ob Teile der Abfüllung auch in andere Global Travel Retail Outlets kommen, können wir nicht sagen – andere neue Mitglieder der Causeway Collection sind jedenfalls vom Importeur bei uns in der vorigen Woche präsentiert worden.