Neu: Penderyn Icon of Wales #8 – ‚Hiraeth‘

Die Penderyn Distillery in Wales hat heute die achte Ausgabe ihrer Serie „Icon of Wales“ veröffentlicht, den Penderyn Hiraeth (das bedeutet so viel wie „Heimweh“). Der Whisky ist in einem ex-Bourbonfass gefinisht (über die Erstlagerung werden keine Angaben gemacht) und er ist der erste Whisky in der Core Range, der zum überwiegenden Teil in den 2014 errichteten Pot Stills der Brennerei gebrannt wurde.

Abgefüllt mit 46% kostet er 55 Pfund, und wird in einer ersten Tranche von 200 Flaschen im eigenen Webshop erhältlich sein – allerdings sehr zum Leidwesen der europäischen Penderyn-Fans nach wie vor dank des Brexits nur für Lieferungen innerhalb des Vereinigten Königreichs. Dass er aber auch über den offiziellen Importeur nach Deutschland kommen wird, ist anzunehmen.

Hier noch die offiziellen Tasting Notes: