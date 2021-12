PR: „Team-Spirit“ für den SV Werder Bremen – Kirsch Import präsentiert neuen Werder Whisky

Fussball-Fans werden an dieser neuen Abfüllung von Kirsch Import Freude haben, wohl weit über die Vereinsgrenzen des Clubs, dem die Ehre gilt, hinaus: Mit dem neuen Werder Whisky in der aktuellen Ausgabe zur Saison 2021/2022 bringt der Importeur und Distributor seine Verbundenheit mit dem Traditionsverein zum Ausdruck (über die Erstausgabe berichteten wir hier).

Hier die Presseaussendung von Kirsch Import zum neuen Whisky, der ab sofort im Fanshop im wohninvest WESERSTADION sowie bei ausgewählten Fachhändlern der Region erhältlich ist (Bezugsquellen im Artikel):

„Team-Spirit“ für den SV Werder Bremen: Kirsch Import präsentiert neuen Werder Whisky und Werder Gin

In stürmischen Zeiten erhält der SV Werder Bremen Rückenwind – in Form von Single Malt Scotch Whisky. Produziert und designt von den regional ansässigen Spirituosenexperten von Kirsch Import, würdigt die neue Fan-Spirituose ab heute einen der erfolgreichsten Vereine in der Geschichte der Bundesliga.

In rund 150 Jahren Vereinsgeschichte spielte der SV Werder Bremen bislang nur eine Saison – im Jahr 1980 – in der zweiten Liga und hält damit einen einmaligen Bundesliga-Rekord. Das vergessen viele gerne angesichts des kürzlichen Abstiegs. Nicht so Kirsch Import. Das Spirituosenunternehmen aus Stuhr bei Bremen hält der Mannschaft die Treue – und bringt nach Veröffentlichung des Werder Whiskys Limited Edition 2020/21 im März heute ein neues hochprozentige Heimspiel auf den Markt: den Werder Whisky Limited Edition 2021/22.

„Fan bleibt Fan. Punkt. In Bezug auf den SV Werder Bremen gilt das für mich schon seit meiner Kindheit und wird sich auch nicht ändern. Es erfüllt uns nach wie vor mit Stolz, die Spirituosenprojekte für den SV Werder Bremen umsetzen zu dürfen. Ich freue mich, dass wir unsere Treue zum Verein nun mit einer neugestalteten Auflage des Single Malts ausdrücken können.“ Christoph Kirsch, Inhaber von Kirsch Import

Mit Herz, Raute und Single Malt Scotch

Auch für die Neuauflage des Werder Whiskys gilt: Es handelt sich um authentischen Single Malt Scotch, destilliert in einer einzigen Brennerei aus der Speyside, dem Whisky-Kerngebiet Schottlands, auf Basis von 100 Prozent gemälzter Gerste und mindestens drei Jahre lang gereift. Die Limited Edition 2021/22 ist hautnah am Verein: Das Design orientiert sich am aktuellen Home-Trikot der Mannschaft. Für noch mehr Fantreue wurde der Whisky in das offizielle Werder-Grün gekleidet. Der vollmundige, fruchtige und weiche Speyside Single Malt Scotch Whisky wurde in Schottland abgefüllt – mit 42,1% vol. zu Ehren der 42.100 Zuschauer, die das wohninvest WESERSTADION maximal fasst.

Neben dem Whisky gibt es auch einen Werder Bremen Gin. In Bremen werden beide Fan-Spirituosen im Fanshop im wohninvest WESERSTADION erhältlich sein. Außerdem u.a. beim Whisky-Spezialisten „Whisk(e)y and More“ und im Fachgeschäft „Heimathaven Bremen“ sowie in ausgewählten Getränkemärkten von „Hol‘ ab“ und dem lokalen Lebensmitteleinzelhandel.