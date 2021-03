PR: Mit Herz, Raute – und Single Malt Scotch: Der Werder Whisky von Kirsch Import bringt Spielfreude ins Glas

Der neue Werder Single Malt Scotch Whisky ist, wie wir in der dazu gehörenden Pressemitteilung lesen, für Kirsch Import aus Stuhr bei Bremen eine Herzensangelegenheit. Mit der eigens designten und aufwendig bedruckten Flasche sagt Kirsch Import seinem Verein Danke und gibt Fans die Möglichkeit, ein besonderes Stück Werder Bremen nach Hause zu holen. Der Werder Single Malt Scotch Whisky ist ab dieser Woche erhältlich. Alle weiteren Infos dazu finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Mit Herz, Raute – und Single Malt Scotch: Der Werder Whisky von Kirsch Import bringt Spielfreude ins Glas

01. März 2021 Stuhr. Seit dem 4. Februar 1899 sorgt er vom Norden aus für Begeisterung: der SV Werder Bremen. Einen der erfolgreichsten Vereine in der Geschichte der Bundesliga würdigt jetzt ein Single Malt Whisky aus Schottland – produziert und designt von den regional ansässigen Spirituosen-Experten von Kirsch Import, die damit ihrem Verein Danke sagen.

In Zeiten einer globalen Pandemie geht es mehr denn je um Verbundenheit. Besonders da, wo man noch näher zusammenrückt: in der Region. In und um Bremen verbindet über Generationen hinweg der Fußball die Menschen. Davon schließt sich auch Christoph Kirsch nicht aus. Der Inhaber von Kirsch Import aus Stuhr bei Bremen hat gemeinsam mit seinem Team daher die Gelegenheit ergriffen, dieser dem SV Werder Bremen geschuldeten Zusammengehörigkeit Ausdruck zu verleihen – mit einem hochwertigen Single Malt Scotch Whisky im Design des Bundesligisten. „Wir sind ein stark in der Region verwurzelter Familienbetrieb und seit 45 Jahren im Bereich Import und Distribution von Premium-Spirituosen etabliert. Der Werder Whisky ist für uns ein Ausnahme-Projekt, das im Team für große Begeisterung gesorgt hat und sorgt. Wir sind stolz, unsere langjährige Expertise dafür einsetzen zu können, dem SV Werder Bremen Danke zu sagen, unsere Treue zum Verein auszudrücken und vielen anderen Fans da draußen die Gelegenheit zu geben, ein besonderes Stück Werder Bremen nach Hause zu holen.“, sagt Christoph Kirsch zum Marktstart der Abfüllung.

Ein hochprozentiges Heimspiel

Der Werder Whisky ist authentischer Single Malt Scotch – destilliert in einer einzigen Brennerei aus dem Whisky-Kerngebiet Schottlands auf Basis von 100 Prozent gemälzter Gerste und mindestens drei Jahre lang gereift. Abgefüllt wurde der Scotch in eine Flasche, die pure Fantreue ausdrückt. Für die schwere 700ml-Flasche hat Kirsch Import ein eigenes Design entworfen: Die Klarglasflasche wurde in mattem Schwarz beschichtet und anschließend mit einem aufwendigen Siebdruck dekoriert, der den Blick auf den Ort lenkt, wo die Herzen für Werder Bremen am stärksten schlagen: die Ostkurve des wohninvest WESERSTADION. Kirsch Imports hochprozentiges Heimspiel ist eine limitierte Edition für die Saison 2020/2021. SingleMalt- und Fußball-Fans können sich freuen auf einen vollmundigen, fruchtigen und weichen Whisky, der zu Ehren der 42.100 Zuschauer, die das Stadion an der Weser maximal fasst, in Schottland mit 42,1 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt wurde. In Bremen wird der Werder Whisky u.a. beim Whisky-Spezialisten „Whisk(e)y and More“ und im Fachgeschäft „Heimathaven Bremen“ sowie in ausgewählten Getränkemärkten von „Hol‘ ab“ und dem lokalen Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein.

Werder-Fans und Spirituosen-Experten

In Stuhr, südlich von Bremen, laufen die Fäden für den Werder Whisky zusammen. Kirsch Import kennt die Single-Malt-Branche schon seit den 1970er Jahren und hat sich früh auf Premium-Whisky spezialisiert. Deutschlands größtes Portfolio im Bereich Single Malt verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. In den Hallen des familiengeführten Unternehmens lagern mehr als 3.500 verschiedene Spirituosen. Darunter viele unabhängige Abfüllungen, spezielle Raritäten, Spirits aus kleinen, handwerklich und ursprünglich produzierenden Craft Distilleries sowie spannende Eigenabfüllungen.