Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen neuer Premium-Partner des SV Werder Bremen

Bereits in der vergangenen Saison engagierte sich die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen (HAWE) als Regio-Partner beim SV Werder Bremen (wir berichteten). Die Engagement baut HAWE nun weiter aus, und ist nun Premium-Partner der Grün-Weißen. Und dies für die nächsten zwei Jahre.

Mehr hierzu in der Presseaussendung:

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen (HAWE) erweitert ihr Engagement beim SV Werder und ist ab sofort Premium-Partner der Grün-Weißen

Ab der Saison 2025/26 engagiert sich das Bremer Familienunternehmen mit 50-jähriger Firmenhistorie für die kommenden zwei Jahre als Premium-Partner des SV Werder Bremen. Mit der Werder Partnerschaft wird die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft ab dieser Saison als Bandenpartner der Grün-Weißen zwei Jahre die Bande bespielen und blickt mit Vorfreude auf die nationale Präsenz im Stadion, TV sowie Online.

In der vergangenen Saison hatte sich das im Jahr 1974 gegründete Familienunternehmen aus der Hansestadt bereits als Regio-Partner engagiert. „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Partnerschaft nun erweitern konnten“, sagt Klaus Filbry, Geschäftsführer des SV Werder. „Die bisherige Zusammenarbeit hat unterstrichen, dass die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft als Familienunternehmen aus Bremen mit 50-jähriger Geschichte und einem hohen Qualitätsanspruch im Exklusivimport von Single Malt Whisky hervorragend zu Werder passt. Wir freuen uns auf die weiteren gemeinsamen Jahre.“

Stephan Ehmke, Managing Director bei HAWE, betont:

„Mit Werder teilen wir die gleichen Werte wie Respekt, Leidenschaft und Ambition, dazu das Bestreben, Menschen zu verbinden und zu begeistern. Unser Portfolio lebt diese Begeisterung und die Freude am Entdecken mit den renommiertesten Exklusiv-Marken aus Schottland und der Welt. Gleichzeitig spiegelt sich unsere enge Verbundenheit mit Bremen auch in unserem Namen wider. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft mit Werder jetzt auf eine neue Stufe zu heben und weiter zu intensivieren.“

Im vergangenen Jahr bot sich im Rahmen verschiedener Veranstaltungen die Gelegenheit, das HAWE Exklusiv-Marken-Portfolio dem Werder-Publikum vorzustellen. Ein besonderes Highlight fand im Weserstadion in Bremen statt: Dort wurde die Glenfarclas Trinity Series No. 1 – The Sherry Casks Vintage 2012 präsentiert. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte die Teilnahme von Werder-Bremen-Ikone Aílton, der gemeinsam mit Duncan Grant, Head of Sales bei Glenfarclas an der Verkostung teilnahm. Die Präsentation der Glenfarclas Trinity Series im Weserstadion erwies sich als gelungene Verbindung aus Genuss und emotionalem Erlebnis.