Neu bei Kirsch Import: The GlenAllachie Sinteis Part II & Meikle Tòir – The Turbo, The Glenturret 2025er Release und The Nikka Limited

Auch an diesem Dienstag können wir Ihnen jede Menge Neuheiten vorstellen, die ihren Weg über Kirsch Import in den Handel finden werden:

Aus der Hand des The GlenAllachie’s Master Blender Billy Walker kommen The GlenAllachie Sinteis Part II & Meikle Tòir – The Turbo, Schottlands älteste Brennerei The Glenturret veröffentlicht ihr 2025er Release, und in Japan steht der Premium Blended Whisky The Nikka Limited kurz vor dem Release. Sein Erscheinen wird voraussichtlich Mitte November erfolgen.

Hier alle Neuerscheinungen wie jeden Dienstag kompakt im Überblick:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wenn Billy Walker synthetisiert & raucht:

The GlenAllachie Sinteis Part II & Meikle Tòir – The Turbo

Eine harmonische Synthese aus zwei markanten Fasstypen herstellen? Das entspricht genau dem Aufgabenprofil von The GlenAllachie Master Blender Billy Walker. In der Sinteis-Serie (ausgesprochen „sin-teesh“, schottisch-gälisch für „Synthese“) lebt der Fassinnovator seine Kreativität bei der Kombination von Gewagtem mit Beliebtem aus.



Für Sinteis Part II, den The GlenAllachie 2015/2025, wählte Walker aus einem Bestand von 50.000 Fässern neben Oloroso Sherry Casks auch äußerst seltene Scottish Virgin Oak Barrels aus – eine Kombination, die es Whisky-Liebhabern ermöglicht, das unerschlossene Potenzial von Virgin Oak zu entdecken.

Die Verschmelzung der beiden Fassarten ergab eine vollmundige Fusion aus Zimtbutter, Zitrusfrüchten und Vanille-Buttercreme, die sich bei fassstarken 58,2% vol. voll entfalten kann.

Mit Meikle Tòir (ausgesprochen „Mee-kuhl Tor“) zeigt sich The GlenAllachie von einer ganz anderen Seite: rauchig!



Meikle Tòir – The Turbo ist das Kraftpaket unter den getorften Speyside Single Malts.

Aus dem Destillat mit dem höchsten Phenolgehalt vermählt, reifte die limitierte 2025 Edition in fünf American Virgin Oak Casks und vier Oloroso Sherry Hogsheads zu einem facettenreichen Whisky mit satten 72 ppm heran.

The GlenAllachie 2015/2025 – Scottish Virgin Oak & Oloroso Casks

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Sinteis Series Part II

Dest.: 2015

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Scottish Virgin Oak Barrels, Oloroso Sherry Casks

58,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Meikle Tòir – The Turbo 2025 Edition

Peated Speyside Single Malt Scotch Whisky

5 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Virgin Oak Casks, Oloroso Hogsheads

Torfgehalt: 72 ppm

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neues aus der ältesten Destillerie:

The Glenturret mit 2025er Release

Am Barvick Burn, wo die Highlands an Höhe gewinnen, liegt die wohl älteste noch aktive Brennerei Schottlands. 1763 wurde die Glenturret Distillery erstmalig urkundlich erwähnt. Vermutlich wurde aber bereits viele Jahre zuvor an Ort und Stelle Whisky gebrannt.



Die niedrigen, weiß getünchten Gebäude der kleinen Destillerie beheimaten neben hölzernen Washbacks und einer historischen Malzmühle nur zwei Kupferbrennblasen. Produziert wird damit weitestgehend wie vor 250 Jahren. Vor allem: mit Hand und Herz.

Leicht, malzig und mit Zitrusnoten ausgestattet, zählt Glenturret Single Malt zu den Geheimtipps für Genießer. Die Tür zum 2025er-Release der Highland-Brennerei öffnet der Glenturret Triple Wood, ein weicher, süßer und frisch-fruchtiger Whisky.

Raucheinsteiger greifen zum neuen Glenturret 7 y.o. Peat Smoked, der über Vanille, Gewürze und Zitrusfrüchte zu einem sanft torfigen Nachklang führt. Rauchfans tauchen mit dem Glenturret 10 y.o. Peat Smoked tiefer in den getorften Hausstil ein – mit üppigen Trockenfrüchten und schwelendem Torfrauch.



Der Glenturret 12 y.o. vereint vor dem Hintergrund von gerösteter Eiche meisterhaft leichte Zitrusfrüchte und sanfte Vanillenoten – was der IWSC 2025 mit Gold belohnte. Im aktuellen Release zelebriert der Glenturret 15 y.o. die Partnerschaft zwischen europäischer und amerikanischer Eiche. Das Ergebnis: Aromen von Obstkuchen und ausgeprägte Gewürznoten, balanciert durch süßere Noten von Honig und Vanille.

Glenturret Triple Wood – 2025 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American & European Sherry Seasoned Oak Casks, Bourbon Barrels

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Glenturret 7 y.o. Peat Smoked – 2025 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Casks, European Oak Casks, Refill Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenturret 10 y.o. Peat Smoked – 2025 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Casks, European Oak Casks

46,6% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenturret 12 y.o. – 2025 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Casks, European Oak Casks, Oloroso & Pedro Ximenez Sherry Seasoned Casks

46,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenturret 15 y.o. – 2025 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Casks, European Oak Casks

46,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Jetzt im Vorverkauf sichern:

The Nikka Limited verbindet rare Qualitäten

Nikka schlägt ein neues Kapitel auf: Junji Iseki übernimmt den Posten als Chef-Blender bei den Whisky-Pionieren aus Japan. Seine Ernennung zelebriert Nikka stolz mit The Nikka Limited – einer limitierten Edition, die das Erbe der Marke und die zeitlose Kunst des Blendings würdigt, die bei Nikka seit Generationen weitergegeben wird.

Für den Premium Blended Whisky wählte Iseki gemeinsam mit dem bisherigen Chef-Blender, Hiromi Ozaki, Whiskys aus, die die Fähigkeiten der beiden Blender unterstreichen und ihre Laufbahn bei Nikka widerspiegeln. Aus dieser Zusammenarbeit ist eine Abfüllung entstanden, die seltene Qualitäten wie den Yoichi 1989 Mizunara Cask, den Miyagikyo 1979 Mizunara Cask und den Ben Nevis Cask aus den 1980er Jahren kunstvoll vereint.



Die Limited Edition bietet ein explosiveres, torfiges Profil am Gaumen mit ausgeprägten Noten von Waldboden, fruchtiger Süße und sanfter Bitterkeit. Erstmals abgefüllt in eine schwarze Flasche mit silbernem Logo, wird The Nikka Limited in einer seidig ausgekleideten Schatulle präsentiert, in der Worte beider Chef-Blender einen persönlichen Einblick in diese Kreation bieten.

The Nikka Limited

Nikka Premium Blended Whisky

Abgef.: 2025

Herkunft: Japan

Fasstyp: Oak Casks

8.000 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Torfige Nuancen, getragen von einer frischen Meeresbrise, kombiniert mit der süßen Wärme von karamellisierter Crème Brûlée. Tiefe, an gerösteten Sesam erinnernde Eichennoten verschmelzen nahtlos mit der belebenden Frische von grünem Bambus.



Gaumen: Eine harmonische Mischung aus fruchtiger Süße und sanfter Bitterkeit. Dunkle Schokolade und holzige Eichennuancen sorgen für einen üppigen, weichen Geschmack.



Nachklang: Angenehm und lange andauernd, ausgeglichen zwischen der weichen Fülle von Torf und einer Süße, die an getrocknete Früchte erinnert.