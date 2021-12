PR: „A Multitude of Tastes and Textures“: Das zweite THE SPIRITS ALCHEMIST-Bottling 2021

Sebastian Büssing hat wieder „gezaubert“ – das neue THE SPIRITS ALCHEMIST-Bottling, das zweite im Jahr 2021, bietet durch seine wirklich außergewöhnlichen Finishes (zum Teil in vier verschiedenen Fässern) geschmackliche Vielfalt und Abwechslung – ein Markenzeichen des unabhängigen Abfüllers aus Bochum.

Wir haben hier für Sie die Infos zu allen drei Whisky-Abfüllungen sowie einem Glühwein aus dem Whiskyfass – und natürlich auch die Bezugsquellen dafür:

„A Multitude of Tastes and Textures“:

Beim zweiten THE SPIRITS ALCHEMIST-Bottling 2021 ist geschmackliche Vielfalt Trumpf!

Sebastian Büssing aka THE SPIRITS ALCHEMIST kann es kaum erwarten: der unabhängige Abfüller aus Bochum mit dem Hang zu außergewöhnlichen Fass-Experimenten freut sich darauf, endlich seine neuesten Kreationen präsentieren zu können. „Unser Motto ‚A Multitude of Taste and Texture’ zeigt schon, wo die Reise hingeht – diese Abfüllungen bringen zum Jahresende quasi noch ordentlich Farbe in die Bude, und strotzen nur so vor geschmacklicher Vielschichtigkeit!“

Alle der drei streng limitierten Single Cask Bottlings sind in gewohnter Manier nicht gefärbt oder kühlfiltriert und in Fassstärke als „Raw Cask“ abgefüllt. Erhältlich ist das Trio ab dem 2. Dezember 2021.

DER RABE DES ALCHEMISTEN

German Single Malt Whisky distilled at „Sauerländer Edelbrennerei“ • Multi-Cask-Maturation in 4 different Cask-Types (Red Wine / Ruby Port / Caribbean Rum / Virgin Oak) + Finish in a Bierbrand Cask • Single Cask Bottling • 57,4 % ABV • 0,5 Liter • 59 Flaschen à 79,00 Euro

„Ja, die Vita des ‚Rabe des Alchemisten’ mag sich nach einem furiosen ‚Fässlein-wechsel-dich’ anhören – und ist bei mir natürlich kein Zufall! Dass sich das Ergebnis dieser Multi-Cask-Maturation sehen und schmecken lassen kann, verdankt es vor allem einer soliden Basis – dem ausgezeichneten New Make der Sauerländer Edelbrennerei – und einer Auswahl hervorragender Fässer, deren Vorbelegungen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Aromen hervorzaubert – von der Fruchtigkeit eines südafrikanischen Cabernet Sauvignon über vielschichtige Rum- & Port-Aromen bis hin zur süßen Würzigkeit des Virgin Oak Casks, sowie dem kräftigen Einschlag des Finishs im Bierbrand Fass. Klingt vielleicht komisch – schmeckt aber nach mehr!“ Sebastian Büssing

Tasting Notes:

Nase: Frisches Holz, dunkle Früchte wie Brombeere, Himbeere & Blaubeere, sehr würzig, Nadelwald, gegrillte Ananas mit Vanillezucker, verkohltes Holz

Gaumen: süß-bitter-spritzig, Kompott aus dunklen Früchten, altes Zedernholz, Leder, Mandeln, orientalische Gewürze, Zartbitterschokolade

Abgang: Langer Abgang, wärmend, würzig und süß zugleich

TRIBUT AN DEN KUMPEL

Single Malt Whisky distilled at „Glenshiel“, Scotland • First Fill Bourbon Cask Matured + Finished for 10 Months in a Cask Seasoned with Moritz Fiege Eis-Schwarzbier & Eis-Gründer Cuvée • Single Cask Bottling • 56,4 % ABV 0,5 Liter • 59 Flaschen à 79,00 Euro

„Das dritte Kapitel der Zusammenarbeit mit der Brauerei Moritz Fiege – und wie immer bin ich selbst überrascht, wie überaus gut die Kombination aus Single Malt Whisky – diesmal ein fruchtig-frischer Speysider – und der malzigen Würzigkeit des mit Bochumer Eis-Bierspezialitäten vorbelegten Eichenfasses harmonisieren. Schottische Destillationskunst trifft auf ehrliche Brautradition mitten aus dem Pott – da kann nichts schiefgehen. In diesem Sinne: Slainte & Glückauf!“ Sebastian Büssing

Tasting Notes:

Nase: Süßer Waldhonig, Karamellbonbons, Vanillecreme, Bittermandeln, Waldboden, Kräuter und grüner Apfel

Gaumen: Cremig-süß, Crème Brûlée, Honig, Fudge, leichter frischer Holzeinschlag, Kräuter-Malz-bonbons, überreife Birne

Abgang: Mittellang mit fruchtig-süßem Finish

ALCHEMIC WHITE CHRISTMAS – Your Xmas Dram

Single Malt Whisky distilled at „Tullibardine“, Scotland • First Fill Bourbon Cask Matured + Finished for 11 Months in a Cask seasoned with German White Mulled Wine • Single Cask Bottling • 60 % ABV • 0,5 Liter 92 Flaschen à 79,00 Euro

„Nach der Begeisterung, für die der ‚Alchemic Christmas’ im vergangenen Jahr sorgte, hatte ich mir die Messlatte für einen Nachfolger selber hochgelegt … kein leichtes Unterfangen, das zu toppen. Aber man wächst ja mit den Herausforderungen – und der ‚Alchemic White Christmas’ mit seinem vollmundigen Bouquet an weihnachtlichen Aromen, feiner Fruchtigkeit und malzig-nussiger Würze des Tullibardine versetzt einen sofort in eine heimelige Vorweihnachtsstimmung. Ausprobieren eindeutig erwünscht! “ Sebastian Büssing

Tasting Notes:

Nase: Auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt wabert einem der Duft des ersten Glühweins entgegen. Dazu gebrannte Mandeln, süße Honigwaben, Schokofrüchte & Kakaobohnen

Gaumen: Bratapfel mit süßer Vanillesoße und heißen Kirschen, gebrannte Mandeln, Zimt, Tonka-Bohne, Rosinen

Abgang: Lang, mit Süße, Vanille und Gewürzen in ständigem Wechsel

Winter Special: ALCHEMIC WINTER JOY

Weißer Winzer Glühwein aus Deutschland (Riesling) • Matured for 11 Months in a First Fill Bourbon Cask

Single Cask Bottling • 19,8 % ABV • 0,5 Liter • 56 Flaschen à 13,23 Euro

„Natürlich soll man auch dieses Jahr wieder in den Genuss meines legendären Glühweins aus dem Whisky-Fass kommen – diesmal in der weißen Variante. Ein kleiner Tipp: auch kalt mit Tonic Water ein absolutes Highlight, z. B. als besonderer Aperitif an Weihnachten.“ Sebastian Büssing

… und wo wir gerade bei „Highlights“ sind: freuen Sie sich mit uns schon auf den Januar 2022, wenn wir auf den Spuren der berüchtigten Piratenkapitäne des 17. Jahrhunderts den EL KORBAR begrüßen dürfen – einen Caribbean Single Cask Rum einer „Secret Island Distillery“, der neben der Reifung im American Virgin Oak Cask ein zweifaches Finish im Port- & Amoroso-Sherry-Fass erhielt. Eine wahres Füllhorn an exotischen Früchten …

Zu beziehen sind die Flaschen – Jetzt neu! – über den Onlineshop der „Sauerländer Edelberennerei“: www.sauerlaender-edelbrennerei.de/collections/whisky





Weitere Infos finden Sie auf www.thespiritalchemist.com oder https://sauerlaender-edelbrennerei.de