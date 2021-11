PR: Exklusiv für Deutschland – Bushmills neue Causeway Collection 2021

Die nordirische Destillerie Bushmills bringt zwei neue Whiskeys der Causeway Collection exklusiv nach Deutschland: Bushmills 30 Year Old New American Oak Cask (limitiert auf 670 Flaschen) und Bushmills 10 Year Old Cuvée Cask (limitiert auf 6.500 Flaschen).



Alle Infos dazu können Sie in der nachfolgenden Presseinformation finden:

Exklusiv für Deutschland – Bushmills neue Causeway Collection 2021

Forged in the footsteps of giants

Die Causeway Collection 2021: Bushmills 30 Year Old New American Oak Cask und Bushmills 10 Year Old Cuvée Cask

Grüne Landschaft, hohen Wellen, kalte Luft, ein beeindruckendes Naturschauspiel und die Legende vom Riesen Fionn McCumhail – Der Giant’s Causeway, ganz in der Nähe des kleinen Örtchens Bushmills, ist ein magischer Ort. Kein Wunder also, dass Bushmills‘ Causeway Collection von ebendiesem inspiriert wurde. Auch dieses Jahr machten sich zwei extra für Deutschland abgefüllte Whiskey-Riesen auf den Weg von der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt zu uns: Bushmills 10 Year Old Cuvée Cask und Bushmills 30 Year Old New American Oak Cask. Beide Sorten reiften zunächst für viele Jahre in Oloroso-Sherry- und Bourbon-Whiskey-Fässern, bis sie zur Vollendung das Fass wechselten. Bushmills 10 Year Old Cuvée Cask erhielt ein zweijähriges Finish in seltenen Cuvée-Fässern. Diese französischen Fässer wurden zuvor für die erste Gärung von Schaumweinen der Extraklasse verwendet. Bushmills 30 Year Old New American Oak Cask hingegen wurde beispiellose 16 Jahre in neuen Fässern aus amerikanischer Eiche veredelt. Bushmills 10 Year Old Cuvée Cask ist limitiert auf 6.500 Flaschen und zu einem Preis von 74,50 Euro (UVP) erhältlich. Vom Bushmills 30 Year Old New American Oak Cask gibt es lediglich 670 Flaschen zu einem Preis von 745 Euro (UVP). Ein Muss für Sammler:innen, als Geschenkidee und für jene, die einen Riesen unter den Irish Single Malts probieren möchten. Beide Whiskeys sind voraussichtlich ab Anfang Dezember im Fachhandel sowie auf www.ludwig-von-kapff.de erhältlich.

Die Neuen vom Giant’s Causeway

Die Cuvée-Fässer, die für Bushmills 10 Year Old Cuvée Cask verwendet wurden, sorgen für Noten von frischer Zitronenzeste, süßer Vanille sowie einem zarten Hauch von Eiche. Für die Nase gibt es Aromen von Zitrone und Grapefruit, die sich zu kräftigen Noten von süßer Erdbeere vertiefen. Geschmacklich kann der Whiskey mit der charakteristischen Bushmills-Vanillesüße überzeugen, die sich in kräftige, karamellisierte Toffeenoten verwandelt, ergänzt durch Aromen von Apfelkuchen, Mandarinen und einen Hauch von Piment. Ein subtiler Nachklang von Zitrusfrüchten mit zarten Nuancen von französischer Eiche runden den Single Malt ab. Der irische Whiskey besitzt eine Fassstärke von 54,8 Vol.-%.

Das frische Holz der neuen Eichenfässer des Bushmills 30 Year Old New American Oak Cask, mit 41,8 Vol.-%., gibt besonders schnell neue Aromen an den Whiskey ab – insbesondere solche von Vanille und Schokolade. Im Verlauf der außerordentlich langen Reifezeit wird die Süße des Whiskeys allmählich sanfter, cremiger und beinahe samtig weich. Noten von tropischen Früchten dringen durch, gepaart mit einem Hauch von Kokosnuss, dahinter eine wärmende und sanfte Holznote. Im Geschmack ist der Whiskey-Riese sensationell weich und süß, mit Vanille und Schokolade, die sich auf der Zunge verweben, ergänzt durch würzige Kokosnuss. Im Anschluss taucht eine sanfte Holznote auf, die daran erinnert, dass der Whiskey 30 Jahre geduldig in Eichenfässern gelagert wurde. Die Nase darf sich auf unmittelbar starke Vanille-Noten freuen, auf die warme Holznoten und tropische Früchte folgen. Im Nachklang ist der Whiskey außergewöhnlich lang mit gerösteter Eiche und süßer Vanille am Gaumen.



Jeweils in zwei Fässern gereift, mit einem besonderen Finish veredelt kommen im Rahmen der Causway Collection auch dieses Jahr wieder zwei gigantische Single Malt Irish Whiskeys nach Deutschland, die der Natur und den Riesen Irlands alle Ehre machen.

Die Causeway Collection 2021 für Deutschland: Bushmills 30 Year Old New American Oak Cask, insgesamt 30 Jahre gereift und Bushmills 10 Year Old Cuvée Cask mit einer Reifezeit von zehn Jahren. Sorgsam über viele Jahre gehegt, machen sie dem Giant’s Causeway und seinen Legenden alle Ehre.