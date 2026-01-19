Company Distilling ernennt Cassie Halley zur neuen CEO

Nach 20 Jahren als Master Distiller für Jack Daniel’s gründete Jeff Arnett 2021 gemeinsam mit dem ehemaligen Präsident der Tennessee Distillers Guild, Kris Tatum, dem Bauunternehmer Corey Clayton, dem Gründer der H. Clark Distillery, Heath Clark, und Kevin Clayton, dem CEO von Clayton Homes, das neue Unternehmen Company Distilling (wir berichteten). Zu diesem gehören mittlerweile drei Brennereien in Tennessee, darunter eine in Lynchburg. Neben Whiskey produziert Company Distilling auch Gin, Wodka, aromatisierte Spirituosen und Bier. Sein Vertriebsgebiet hat das Unternehmen bereits auf Alabama, Colorado, Florida, Georgia, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee und Texas ausgeweitet.

Als neue Chief Executive Officer hat Company Distilling nun Cassie Halley ernannt. Sie ist seit dem Februar 2025 in dem Unternehmen tätig und leitete dort zunächst das Marketing und den Einzelhandel. Für ihre neue Position bei Company Distilling bringt Halley ihre Erfahrungen aus den Bereichen Agenturmarketing, Markenstrategie und Führung im Gastgewerbe mit. Denn sie war vor ihrer Zeit bei Company Distilling sechs Jahre lang als Chief Marketing Officer und Chief Operating Officer im Little Arrow Outdoor Resort in Ost-Tennessee tätig. In ihrer neuen Funktion wird Halley eng mit Arnett zusammenarbeiten.