PR: Neu bei Kirsch Import – Waterford Organic GAIA 2.1 und Map of Islay Single Malt

Zwei neue Abfüllungen stellt uns Kirsch Import in dieser Woche vor. Zum einen mit dem Waterford Organic GAIA 2.1 die neue Auflage des biozertifizierten Whiskys aus Irland – die Erstauflage ist bereits ausverkauft. Und zum anderen den Single Malt Map of Islay, einem „Mystery Malt“ mit viel Rauch und maritimen Noten.

Wie üblich und gewohnt finden Sie alles Weitere in der Detailvorstellung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Süße Orange, frische Brotkruste & Kakaopulver:

Das Beste aus Bio-Gerste mit Waterford Organic: Gaia 2.1

Sie heißen Paddy Tobin, Alan Jackson, Pat und Denis Booth, Jason Stanley, Trevor Harris und John Mallick und sind die Männer, die Waterfords Bio-Projekt primär möglich machen. Denn: Sie gehören zu den ersten irischen Bio-Bauern, die sich der Herausforderung stellen, Braugerste biologisch anzubauen – ein Unternehmen, das an zahlreiche Auflagen und strenge Kontrollen gebunden ist. Den ersten Erfolg ihrer Arbeit feierte Waterford vor rund einem Jahr mit dem ersten jemals in Irland biozertifizierten Whisky. Jetzt legt die Brennerei eine neue Auflage der ausverkauften Abfüllung nach, die nicht nur Serge Valentin von Whiskyfun begeisterte.

Für Organic: Gaia 2.1 hat Waterford die 2015er und 2016er Ernten der oben genannten Farmer gemeinsam verarbeitet, denn die Erträge reichten noch nicht für Single Farm Origins, die Terroir-basierte Abfüllungsreihe von Waterford. Der zertifizierte Organic Whisky ist benannt nach Gaia – in der griechischen Mythologie die Personifikation der Erde. Entsprechend ist der Single Malt nicht nur biologisch hergestellt, sondern auch 100-prozentig natürlich. Nach der Reifung in First Fill Casks aus den USA (39%), unbelegten Eichenfässern (17%), Premium-Weinfässern aus Frankreich (19%) sowie mit Süßweinen vorbelegten Vin Doux Naturel Fässern (25%) wurde Organic: GAIA 2.1 mit 50% vol. abgefüllt.

Organic: Gaia 2.1

Waterford Irish Single Malt Whisky

4 Jahre, 2 Monate, 7 Tage

Dest. KW 11/2017

Abgef. 08/2021

Fasstyp: 39% First Fill Bourbon Barrels, 17% Virgin-Oak-Fässer aus amerikanischer Eiche, 19% Fässer aus französischer Premium-Eiche (Rot- & Weißweine), 25% Vin-Doux-Naturel-Fässer (Süßweine)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Orangenschalen, frische Erde, Brotkruste, brauner Zucker, Milchschokolade, frischer Obstsalat, Feigengebäck, Lavendel, süße Marshmallows, Buttermilch.



Gaumen: Würzig, weißer Pfeffer, Grapefruit, trockene Schärfe, Lakritze, Kirschen, Kakaopulver, Weingummi, trockener Toast, gesalzene Erdnüsse, Zitronenschalen.



Nachklang: Lebhafte trockene Gewürze und abklingende helle Fruchtnoten.

Geschmacksreise auf die Hebriden:

Der Map of Islay Single Malt – Synonym für seine gefeierte Heimat

Islay – wohl kein anderes Gebiet ist so ikonisch mit der Whiskyproduktion verwurzelt wie die schottische Insel. Nur rund 620 Quadratkilometer ist sie groß und doch Heimat von derzeit neun aktiven Destillerien, die die Herzen von Whisky-Liebhabern höherschlagen lassen. Mit ihren stark rauchig bis torfigen sowie maritimen Aromen stechen Single Malt Scotch Whiskys, die inmitten der dramatischen Insellandschaft entstehen, auf der Whisky-Landkarte hervor. Einer der ikonischen Tropfen: der Map of Islay – Heavily Peated Islay Single Malt Scotch Whisky.

Die von Kirsch Import im klassischen Design entwickelte Abfüllung ist das Abbild ihrer berühmten Heimat. Viel Rauch prägt den goldfarbenen „Mystery Malt“ aus einer der Inselbrennereien. Die Lagerung an der stürmischen Küste von Islay ergänzt das starke Raucharoma um maritime Noten, die Whiskyfans direkt ans Meer versetzen: Salzige und Lakritzaromen untermalen die kräftige Torfnote des Gerstenbrandes. In der Nase klingen der süße Duft heller Früchte und sowie Vanille an. Frischer Tabak und die Würze des Eichenfasses runden die geschmackliche Reise auf die Hebrideninsel ab.

Map of Islay – Heavily Peated

Islay Single Malt Scotch Whisky



40% vol.

0,7 Liter