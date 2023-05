Irische Powerscourt Distillery veröffentlicht ersten eigenen Single Malt – Fercullen Single Malt

2018 destilliert und seitdem auf dem Gelände der Powerscourt Distillery gereift – der Fercullen Single Malt ist damit der erste wirklich eigene Single Malt der Destillerie im County Wicklow südlich von Dublin.

John Cashman, der Head of New Product Development der Destillerie, sahgt zum Fercullen Single Malt:

“Our First Fercullen Single Malt release takes authentic inspiration from our unique location. It is a great honour to be involved in the inaugural release of a whiskey which was completely distilled here in Powerscourt Distillery.

“The whole team are exceptionally proud of this key milestone in our story, especially our first employee and Senior Distiller, Johnathan Graham, who, alongside our founding Master Distiller, supervised the first distillation in 2018. Our award-winning Master Distiller, Paul Corbett, has curated the final liquid.”