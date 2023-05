Neu bei Kirsch Import: G&M Single Casks, GlenAllachie 10yo CS Batch #9, Westward Single Malt CS

Und wie jeden Dienstag können wir Ihnen wieder interessante Neuheiten für den deutschen Markt vorstellen, die über den Importeur und Distributor Kirsch Import ins Land kommen: Neue Einzelfassabfüllungen von Gordon & MacPhail, das neue Batch #9 des GlenAllachie 10yo in Fassstärke und ebenfalls in Fassstärke kommt ein neuer Westward Single Malt aus Amerika zu uns.

Hier die gesammelten Details zu den Abfüllungen:

Bis zu 25 Jahre im Sherryfass: Single Casks für Connaisseure von Gordon & MacPhail

Seit über 125 Jahren und vier Generationen im Familienbesitz verbindet Gordon & MacPhail Destillate aus allen Whiskyregionen Schottlands mit maßgeschneiderten Fässern. Mit einer außergewöhnlichen Tiefe und Bandbreite an Erfahrung kombinieren die Experten Eichenholz, Destillat und Zeit zu einem Portfolio ikonischer Whiskys. Die Reihe Connoisseurs Choice wurde 1968 von Whiskyvisionär George Urquhart ins Leben gerufen und umfasst heute mehr als 2.000 Abfüllungen.

Einzigartige Perspektiven auf Schottlands Brennereien werfen ab dieser Woche fünf teils exklusive Neuheiten der Reihe in Fassstärke. Der Tormore 2000/2022 verbrachte ganze 22 Jahre in einem First Fill Sherry Butt. Resultat? Ein Mix aus Vanille, süßen Kirschen und Nüssen.



Noch älter und den Kunden von Kirsch Import vorbehalten: der Caol Ila 1997/2022. Fruchtkompott, Rauch und fleischige Noten entfaltet er bei beeindruckenden 60,7% vol.



Ebenfalls exklusiv für den deutschen Markt abgefüllt wurde der Glenrothes 2006/2022 mit einladenden Noten von Beeren, Zimt und Haselnüssen.



Mit dem Scapa 2005/2022 für Kirsch Import führt Gordon & MacPhail Connaisseure schließlich auf die stürmischen Orkney Inseln. 17 Jahre im Bourbonfass verleihen ihm komplexe Noten von tropischen sowie Zitrusfrüchten, Vanille und einen Hauch Menthol.

Tormore 2000/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

22 Jahre

Fass befüllt in 2000

Abgef. 26/07/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 1252

618 Flaschen

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 1997/2022

Gordon & MacPhail Islay Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Kirsch Import

25 Jahre

Fass befüllt in 1997

Abgef. 20/10/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 12495

561 Flaschen

60,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Glenrothes 2006/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Kirsch Import

16 Jahre

Fass befüllt in 2006

Abgef. 24/10/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr. 18601303

328 Flaschen

53,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Scapa 2005/2022

Gordon & MacPhail Island Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Kirsch Import

17 Jahre

Fass befüllt in 2005

Abgef. 18/08/2022

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr. 486

196 Flaschen

55,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Fassstark, verlockend! Ein neues Batch The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength

Mit einer Expertise, die ein halbes Jahrhundert umfasst, verwaltet Billy Walker über 50.000 Fässer. Für erstklassige Barriques, Hogsheads, Puncheons und Co. steht The GlenAllachie Distillery ein beträchtliches Budget zur Verfügung. Eines der stolzen Ergebnisse ihres Investments? Der GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength.



Das neue Batch 9 setzt die Erfolgsgeschichte der Abfüllung fort. Durch die Kombination von Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks mit Rioja-Barriquefässern sowie auf mittlerer Stufe ausgebrannten Virgin Oak Casks erreicht Billy Walker die gefeierte Balance aus Trockenfrüchten, Gewürzen, dunkler Schokolade und typischer GlenAllachie-Süße.

The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength – Batch 9

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks, Rioja Wine Barriques, Virgin Oak Barrels

58,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Wuchtiges von Westward: American Single Malt in Fassstärke

100 Prozent Gerstenmalz aus zweireihiger, regionaler Gerste, destilliert vor Ort zu nicht mehr als 80% vol., gereift in Eichenfässern von max. 700 Litern Fassungsvermögen und abgefüllt mit mindestens 40 Volumenprozenten: Westward ist Vorreiter für American Single Malt. Als Gründungsmitglied der American Single Malt Whiskey Commission setzt sich die Craft-Brennerei aus Oregon für einheitliche Standards in der US-amerikanischen Kategorie ein – und zwar nach schottischem Vorbild.



Jetzt interpretieren die US-Amerikaner ihr Flaggschiff neu und legen ihren American Single Malt in Fassstärke vor. Unverfälscht und unverdünnt spiegelt der Westward Cask Strength die robusten Aromen wider, die in jedem Schritt des Produktionsprozesses entstehen – von der gehaltvollen, lokal gemälzten Gerste über das aromatische, hausgemachte Pale Ale zu den frisch ausgebrannten Fässern aus amerikanischer Eiche.



Das Ergebnis: ein mit Doppelgold ausgezeichnetes, intensives Erlebnis mit gerösteten Mandeln, Keksen und schwarzem Pfeffer in der Nase, Sesam, Tabak und Kakao am Gaumen sowie Honig und würzigem Malz im Finish.

Westward Cask Strength

American Single Malt Whiskey

Herkunft: USA, Oregon

Fasstyp: American Oak Barrels

62,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt