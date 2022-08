Neu bei Kirsch Import: Mystery malts, Speymalt from Macallan Distillery und Charakter & Qualität von The Single Malts of Scotland

Kirsch Import stellt in seiner wöchentlichen Mail wieder viel interessante Neuigkeiten vor: Von Berry Bros & Rudd kommen ein Orkney Malt und ein Secret Speysider nach Deutschland, bottled exclusively for Kirsch Import. Gordon & MacPhail finden wir mit einem Speymalt from Macallan Distillery. Und die Elixir Distillers mit ihren The Single Malts of Scotland mit Single Casks und Small-Batch-Abfüllungen der Reihe Reserve Casks.

„Mystery malts“ von Berry Bros & Rudd: Exklusive Single Hogsheads & Puncheons

Das Gebäude in der Nummer 3 St. James‘s Street, London, ist eine Institution. Hinter der dunklen Fassade mit den fünf hohen Rundbogenfenstern residiert Großbritanniens ältester Spirituosen- und Weinfachhändler – seit 1698. Berry Bros. & Rudd kann auf eine erstaunliche Firmengeschichte zurückblicken. Und: Auf eine über drei Jahrhunderte gereifte Expertise auf dem Gebiet der Premium-Spirituosen.

Die beweist der Zulieferer der Queen unter anderem mit einzigartigen Single-Cask-Abfüllungen – etwa dem exklusiv für Kirsch Import abgefüllten Orkney Islands 2005/2022. Der goldgelbe Single Malt stammt aus einer der beiden Whiskybrennereien des Archipels. Auf kräftigen Torfrauch lässt der im Hogshead gereifte Insel-Whisky Honig, helle Früchte und Leder folgen.

A Secret Speyside Distillery 2003/2022 spricht dagegen zu Sherry-Fans. Zwischen 18 und 19 Jahren vollständig in einem First Fill Puncheon gereift, verwöhnt er mit typischen Noten süßer Gewürze, Früchtekuchen und Trockenobst, denen ein Hauch Zigarrenrauch und Wachs weitere Dimensionen verleiht.

Orkney Islands 2005/2022 – Peated

Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

16-17 Jahre

Dest. 2005

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Islands/Highlands

Fasstyp: American Oak Hogshead

Fassnr. 2

317 Flaschen

59,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

A Secret Speyside Distillery 2003/2022

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

18-19 Jahre

Dest. 2003

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Puncheon

Fassnr. 5581

608 Flaschen

51,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Whisky-Rarität sichern: Speymalt from Macallan Distillery

Seit 1824 legal aktiv, 36 Brennblasen, ein Produktionsvolumen von mindestens 15 Millionen Litern und ein Destilleriegebäude, das sich so natürlich in die Landschaft einfügt wie die Hügel der Highlands: Macallan ist eine der berühmtesten Whisky-Brennereien Schottlands. Unabhängige Abfüllungen ihrer wunderbar komplexen Destillate sind selten, noch seltener jene, die unter dem Namen der Brennerei abgefüllt wurden. Zu finden sind diese dennoch – in unregelmäßigen Abständen beim Traditionsabfüller Gordon & MacPhail.

Die neue Single-Cask-Rarität reifte rund zwei Dekaden lang im mit Sherry vorbelegten Eichenfass Nr. 5103. Der Speymalt from Macallan Distillery 2001/2021 ist ein beispielhafter Single Malt für anspruchsvolle Sherry-Fans. Weder kühlfiltriert noch gefärbt, entfaltet er bei fassstarken 57,6 Volumenprozenten edle Sherryaromen, die zu Sevilla-Orangenschale, Zimt und Ingwer übergehen. Üppiges Fruchtkompott mit dunkler Schokolade, gerösteten Haselnüssen und karamellisierten Äpfeln führen den Genießergaumen zu einem mittelschweren, weichen Finish mit Anklängen gerösteter Eiche.

Speymalt from Macallan Distillery 2001/2021

Selected, produced, matured, and bottled by Gordon & MacPhail

19-20 Jahre

Dest. 2001

Abgef. 2021

Herlunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 5103

293 Flaschen

57,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Charakter & Qualität von The Single Malts of Scotland: Bis zu 26 Jahre alte Single Casks & Reserve Casks

Premiumfässer mit schottischem Whisky aufstöbern – das stand schon immer im Mittelpunkt der Elixir Distillers. Seit 2002 veröffentlicht der unabhängige Abfüller diese unter dem Namen The Single Malts of Scotland. Die Range besteht aus herausragenden, unverfälschten Vintage Single Malts aller schottischer Whiskyregionen. Neben wohlgereiften Single Casks gehören dazu u.a. die Small-Batch-Abfüllungen der Reihe Reserve Casks, deren „parcels“ aus je mindestens zwei Fässern vermählt werden.

Für Parcel No.8 schnürte Elixir Master Blender Oliver Chilton u.a. ein Paket aus 8 Fässern der selten offiziell abgefüllten Linkwood Distillery. Bei einem Angels‘ Share von 14,1% reifte der Linkwood 2010/2022 etwas länger als die auf dem Label angegebene Dekade – ebenso wie der nicht-rauchige Ardlair 2010/2022 aus einer nicht unähnlich klingenden, für ihre würzig-rauchigen Malts bekannten „Highland Distillery“.

Auch An Orkney Distillery 2008/2022 verrät nicht, aus welcher der beiden Insel-Brennereien seine vier Fässer stammen. Bei dem, was nach 13 Jahren und 15,2% Angels‘ Share noch vom üppigen Glen Elgin 2008/2022 übrig ist, kann man sich der Herkunft aber sicher sein.



Linkwood 2010/2022

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks Parcel No.8

Speyside Single Malt Scotch Whisky

mind. 10 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Anzahl der Fässer: 8

Angels‘ Share: 14,1%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

A Highland Distillery – Ardlair 2010/2022

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks Parcel No.8

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 2010

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Anzahl der Fässer: 3

Angels‘ Share: 12,4%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

An Orkney Distillery 2008/2022

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks Parcel No.8

Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Islands/Highlands

Anzahl der Fässer: 4

Angels‘ Share: 5,4%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Elgin 2008/2022

The Single Malts of Scotland – Reserve Casks Parcel No.8

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Anzahl der Fässer: 8

Angels‘ Share: 15,2%

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Die drei neuen Single Casks reiften allesamt in Butts. Der unter Nutzung traditioneller Wormtubs gebrannte Craigellachie 2011/2022 ist nicht nur sehr vollmundig, sondern mit 68,9% vol. auch ein besonders kräftiger Vertreter seiner Zunft. „Peat heads“ freuen sich über den rauchig-maritimen Caol Ila 2011/2022, während Whisky-Fans jeder Kategorie angesichts Alter und natürlicher Farbe des charaktervollen Clynelish 1995/2022 das Herz aufgehen dürfte.

Craigellachie 2011/2022

The Single Malts of Scotland

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 20/04/2011

Abgef. 25/02/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Butt

Fassnr. 900094

563 Flaschen

68,9% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2011/2022 – Peated

The Single Malts of Scotland

Islay Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 21/01/2011

Abgef. 24/02/2022

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Butt

Fassnr. 301292

537 Flaschen

59,8% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Clynelish 1995/2022

The Single Malts of Scotland

Highland Single Malt Scotch Whisky

26 Jahre

Dest. 22/09/1995

Abgef. 25/02/2022

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Butt

Fassnr. 8659

576 Flaschen

50,7% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert