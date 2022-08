The Spirits Business veranstaltet jährlich eine Jurierung von Spirituosen in Blindverkostung – das bedeutet, dass die Juroren bei ihrer Tätigkeit nicht wissen, welchen Whisky sie im Glas haben. Medaillen, die in solchen Blindverkostungen gewonnen werden, haben daher einen ganz besonderen Wert, denn hier zählt nicht der Name, sondern der Geschmack.

Kein Wunder also, dass sich Seven Seals über die dort bei den Global World Whisky Masters gewonnenen fünf Goldmedaillen besonders freut – und und dazu die nachfolgende Pressemitteilung geschickt hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Seven Seals gewinnt mit fünf Single Malt Whiskys Gold in London.

Bei den Global World Whisky Masters gewinnen alle Seven Seals Single Malt Whiskys der Classic Line und der The Age of Leo einen Gold-Award.

An den Global World Whisky Masters räumen die Seven Seals Single Malt Whiskys in grossem Stil ab. Die Classic Line bestehend aus dem Sherry Wood Finish, Port Wood Finish, Peated Port Wood Finish und dem Fassstarken Peated Double Wood Finish zeigen mit dem Gold Award, dass unsere Standard- Linie Weltklasse ist. Zudem gewinnt mit dem The Age of Leo einer unserer beliebtesten Single Malt Whiskys aus der Zodiac Line einen weiteren Gold Award, somit ist Seven Seals mit fünf Gold-Awards der grosse Gewinner der diesjährigen Global World Whisky Masters.

Die Global World Whisky Masters werden vom renommierten Branchenmagazin, The Spirits Business, alljährlich im August verliehen. Eine Jury, bestehend aus ausgewählten Experten der Spirituosen- Branche, Händler und Whisky Sommeliers Grossbritanniens, bewertet in Blind Tastings die Spirituosen nach objektiven Gesichtspunkten. Nur die besten Spirituosen werden nach einem langen Test- Prozedere mit einem Gold Award ausgezeichnet.

Seven Seals freut sich über dieses ausgezeichnete Ergebnis bei den Global Word Whisky Masters. So zeigt es sich wiederholt, dass Seven Seals, mit seinem beschleunigten, ökologisch und ökonomisch verbesserten Verfahren, hervorragende Whiskys herstellen kann, welche weltweit verschiedensten Whiskyliebhabern viel Freude bereiten.

Die Seven Seals Fans dürfen sich auch in Zukunft auf neue, innovative und qualitativ hochstehende Produkte freuen.

www.7sealswhisky.com