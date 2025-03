Two Stacks mit neuer Linie: Fruit Drops

14 Monate verbrachte das Team von Two Stacks mit der Entwicklung, nun können die Irish whiskey bonder aus Newry/Nord-Irland ihre neue Linie Fruit Drops vorstellen. Diese Reihe besteht aus den drei Abfüllungen Apricot Fruity Brandy Cask, Apple Fruit Brandy Cask und Blackberry Fruit Brandy Cask, die sowohl in 700-ml-Flaschen als auch in den von Two Stacks bekannten 100-ml-Dosen erhältlich sind.

Jede Abfüllung ist ein fünfteiliger Blend aus Grain-, Malt- und Pot-Still-Whiskeys, destilliert in der Great Northern Distillery in der Grafschaft Louth. Die exakte Zusammensetzung ist:

8 % Pot Still Whiskey, gereift in Oloroso Sherry Butts

40 % Single Grain, gereift in Virgin Oak Casks

40 % Single Grain, gereift in Bourbon Casks

10 % Double Malt, gereift in Bourbon Casks

2 % Peated Malt, gereift in Bourbon Casks.

Die Brandy-Fässer für das abschließende Finish bezogen Twa Stacks aus Kalifornien. Alle drei Abfüllungen reiften am Two Stacks Standort in der Grafschaft Down und kamen auch hier mit einem Alkoholgehalt von 50 % Vol. in die Flaschen bzw. Dosen. Erhältlich sind die drei Sorten Two Stacks Fruit Drops in beiden Gebinden über die Two Stacks Website (55,95 € für eine Flasche, die Dose liegt bei 8,95 €)