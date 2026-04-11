Preise und Auszeichnungen sind für Brennereien in mehrerlei Hinsicht wichtig: Zum einen sind sie eine Anerkennung der eigenen Tätigkeit, die man hin und wieder einfach gerne hört – und dann natürlich auch ein Instrument für das Marketing, wenn man nicht nur selbst davon überzeugt ist, was man tut, sondern auch andere – und das den Whiskyfreunden mitteilen kann.

Die Manufaktur Lehmitz, bekannt für ihren Hamburger Malt Whisky, hat bei der Frankfurt International Trophy 2026 die höchste Auszeichnung, das Große Gold, erhalten – für ihren Manufaktur Lehmitz 10J Hamburg Malt Whisky Domina Edition. Dazu gratulieren wir Marco Lehmitz sehr herzlich und freuen uns mit ihm.

Mehr über die Auszeichnung und eine Reaktion aus der Manufaktur darauf lesen Sie in der Presseaussendung:

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Manufaktur Lehmitz erhält „Großes Gold“ bei der Frankfurt International Trophy 2026

Hamburg / Frankfurt am Main – Großer Erfolg für die Manufaktur Lehmitz: Bei der renommierten Frankfurt International Trophy 2026 wurde der „Manufaktur Lehmitz 10J Hamburg Malt Whisky Domina Edition“ mit der höchsten Auszeichnung des Wettbewerbs, dem „Großen Gold“, prämiert. Damit erzielt die Hamburger Manufaktur erstmals in ihrer Geschichte diese Spitzenbewertung.

Mit 93 von 100 Punkten überzeugte der Hamburger Whisky die internationale Fachjury deutlich und lag damit klar über dem Jury-Durchschnitt von 87,67 Punkten sowie dem Gesamtdurchschnitt des Wettbewerbs von 82,32 Punkten .

Die Bewertung unterstreicht die außergewöhnliche Qualität des Whiskys, der insbesondere in den Kategorien Harmonie, Geschmack und Aromatik Höchstwerte erzielen konnte. So erhielt der Whisky unter anderem die maximale Punktzahl in der optischen Beurteilung sowie herausragende Bewertungen für Intensität und Balance .

„Diese Auszeichnung ist für uns ein ganz besonderer Meilenstein. Das erste ‚Große Gold‘ für unsere Manufaktur bestätigt nicht nur unsere Arbeit, sondern zeigt auch, dass deutscher Whisky international auf höchstem Niveau mithalten kann.“ Marco Lehmitz

Die Frankfurt International Trophy zählt zu den bedeutendsten internationalen Verkostungswettbewerben Europas. Eine Besonderheit des Wettbewerbs ist die Zusammensetzung der Jury aus Fachleuten und qualifizierten Konsumenten, wodurch sowohl Expertenmeinung als auch Marktakzeptanz in die Bewertung einfließen.

Mit der prämierten „Domina Edition“ setzt die Manufaktur Lehmitz ein klares Zeichen für handwerkliche Qualität, charakterstarke Fassreifung und eine eigenständige Interpretation von deutschem Single Malt Whisky. Noch ist der außergewöhnlich gute Whisky in der Manufaktur Lehmitz erhältlich.

Über die Manufaktur Lehmitz

Die Manufaktur Lehmitz steht für hochwertige Spirituosen aus Hamburg mit starkem Fokus auf Individualität, Fassauswahl und charaktervolle Reifung. Neben dem Hamburger Whisky, der in der Hamburger Speicherstadt reift, umfasst das Portfolio auch Rum, Gin und weitere Spezialitäten.