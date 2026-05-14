Mit dem neuen limitierten Hamburg Malt Whisky in Fassstärke aus einem Sauternes Fass präsentiert die Manufaktur Lehmitz aus der Hamburger Hafenstadt ihre Summer Edition 2026 – und diese ist so neu, dass wir noch keine Abbildung zeigen können und sie zweitens tatsächlich erst mit Sommerbeginn ausgeliefert wird. Interessenten können sich aber ihre Flasche schon jetzt im Webshop der Manufaktur sichern.

Hier die Infos, die wir zur auf 200 Flaschen limitierten Summer Edition 2026 erhalten haben

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Manufaktur Lehmitz präsentiert die Summer Edition 2026

10 Jahre Sauternes Cask – limitierter Hamburg Malt Whisky in Fassstärke aus dem „Chateau d´Yquem“ Fass.

Die Manufaktur Lehmitz aus der historischen Speicherstadt in Hamburg stellt mit der neuen Summer Edition 2026 eine außergewöhnliche Jubiläumsabfüllung vor. Der auf lediglich 200 Flaschen limitierte Hamburg Malt Whisky reifte über zehn Jahre und in einem ehemaligen Sauternes-Fass aus dem renommierten Weinbaugebiet Bordeaux vom Chateau d´Yquem.

Mit rund 60 % Vol. in natürlicher Fassstärke verleiht diese Summer Edition mit der eleganten Süße eines der berühmtesten Dessertweine der Welt diesem Whisky ein einzigartiges Aroma.

Zehn Jahre Reifezeit – ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis

Die Reifung über ein ganzes Jahrzehnt verleiht dem Whisky Tiefe, Komplexität und Struktur. Das Sauternes-Fass bringt zusätzliche Aromen von Honig, Aprikosen, kandierten Früchten und feiner Vanille hervor. Am Gaumen entfalten sich goldene Rosinen, reife Pfirsiche und eine dezente Eichenwürze, die in einem langen und harmonischen Abgang münden.

Limitierte Sommerabfüllung mit Sammlercharakter

Die Summer Edition wurde anlässlich des zehnjährigen Fassjubiläums konzipiert und richtet sich an Whisky-Liebhaber, Sammler und Genießer außergewöhnlicher Fassreifungen. Jede Flasche steht für ein Jahrzehnt Erfahrung, Leidenschaft und die konsequente Suche nach besonderen Genussmomenten.

Feines Fassmanagement aus Hamburg

Mit ihren charakterstarken Spirituosen hat sich die Manufaktur Lehmitz als feste Größe in der norddeutschen Genuss und Gastrowelt etabliert. Die Verbindung von hochwertigen Fassreifungen, sorgfältiger Auswahl und regionaler Identität macht jede Abfüllung zu einem unverwechselbaren Unikat. Vor 2 Jahren gab es schon einmal die 8jährige Abfüllung dieses Tropfens und war nach kurzer Zeit ausverkauft. Vorbestellungen für diesen Whisky sind ab sofort möglich.

10 Jahre Reife im Sauternes-Cask, ein charaktervolles Sommermärchen in flüssiger Form – und das Fass wo der Whisky drin reifte steht dieses Mal auch zum Verkauf.