Zum vierten Mal öffnet die Störtebeker Brennerei in Alt Reddevitz im Rahmen eines Festtages die Türen für Whiskyinteressierte und solche, die es noch werden wollen: am 3. Juni 2026 können Sie einen Blick hinter die Kulissen, eine Masterclass , Cocktails, Kulinarik und Live Musik am Gelände der Brennerei erleben.

Hier hat die Störtebeker Brennerei alle wichtigen Infos und die Anmeldemöglichkeit zu den Führungen und zur Masterclass für Sie übersichtlich zusammengefasst:

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Am 3. Juni 2026: Tag der offenen Tür bei der Störtebeker Brennerei in Alt Reddevitz

Am Mittwoch, den 03.06.2026 öffnet die Störtebeker Brennerei zum vierten Mal einen ganzen Tag lang ihre Türen für alle Whisky- und Spirituosenliebhaber.

Die Besucher erwartet ein Tag voller interessanter Einblicke in die faszinierende Produktion von Whisky, Gin und anderen Spirituosen. Die Brennerei lässt Interessierte an diesem Tag hinter die Kulissen blicken und zeigt ihnen die Bereiche der Herstellung, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Ab 10 Uhr finden stündlich Brennerei-Führungen statt. Hierbei können die Besucher einen Blick auf die Brennblasen und verschiedenen Anlagen werfen, alles über die Produktionsprozesse sowie die Entstehung der verschiedenen Spirituosen erfahren.

Alle Informationen auf einen Blick:

ab 10 Uhr stündlich Brennerei-Führungen (Anmeldung erforderlich)

Whisky-Masterclass um 12, 14 & 16 Uhr (Anmeldung erforderlich) – Hier anmelden!

Live Musik von Klinge von 12-17 Uhr

Cocktails auf der Sonnenterrasse

frische Lammbratwurst von Schäfer Westphal sowie frischer Kuchen von der Bäckerei Peters

letzte Führung findet 18 Uhr statt

Was erwartet Sie bei der Whisky-Masterclass?

Bei einer exklusiven Masterclass mit dem Head Sommelier, Christian Leuteritz, lernen Sie die Welt des Störtebeker Whiskys auf eine ganz besondere Art und Weise kennen. Erleben Sie fast ein Vierteljahrhundert geballte Erfahrung, Leidenschaft und gelebtes Whisky-Wissen – persönlich, authentisch und mitreißend vermittelt.

In der einzigartigen Atmosphäre des Warehouses, umgeben von reifenden Fässern und dem Duft edler Hölzer, erwarten Sie eine 90-minütige Genussreise für alle Sinne. Diese Masterclass ist mehr als ein Tasting – sie ist ein Blick hinter die Kulissen, eine Begegnung mit unserer Philosophie und eine Hommage an echtes regionales Handwerk.

Freuen Sie sich auf sechs ausdrucksstarke Whiskyproben – vom Herzstück des Sortiments bis hin zu exklusiven Fassstärken. Jede Probe erzählt ihre eigene Geschichte: von der Auswahl der Rohstoffe über die Kunst der Fassreifung bis hin zur perfekten Vermählung im Vatting.

Erfahren Sie,

warum frische deutsche Fässer – insbesondere aus Mecklenburgischen Traubeneiche – den Whiskys einen unverwechselbaren Charakter verleihen,

wie die Nachreifung in Dessertweinfässern komplexe Aromenwelten entstehen lässt,

welche entscheidende Rolle das Vatting für Balance, Tiefe und Stilistik spielt.

Diese Masterclass richtet sich an Genießer, Entdecker und alle, die Whisky nicht nur trinken, sondern wirklich verstehen möchten.

Uhrzeiten: 12:00 Uhr, 14:00 Uhr & 16:00 Uhr

Dauer: 90 Minuten

Preis und genauen Umfang erfahren Sie hier

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen wird eine Anmeldung erbeten.