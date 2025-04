Whiskyproduktion hautnah erleben – solche Gelegenheiten bieten die Tage der offenen Tür bei den Destillerien. Am 4. Juni dieses Jahres ist es bei der Störtebeker Brennerei in Alt Reddevitz soweit: Man empfängt interessierte Besucher zu einem Blick hinter die Kulissen, Verkostungen, Cocktails und Live Musik.

Wer sich für die Veranstaltung interessiert, findet hier alle wichtigen Infos und die Anmeldemöglichkeit zu den Führungen:

Am 4. Juni 2025: Tag der offenen Tür bei der Störtebeker Brennerei in Alt Reddevitz

Die Störtebeker Brennerei lädt am Mittwoch, den 04.06.2025, zu ihrem dritten Tag der offenen Tür. Alle Whisky- und Spirituosenliebhaber sind herzlich willkommen, im idyllisch gelegenen Dorf von Alt Reddevitz auf dem Mönchgut einen Blick hinter die Kulissen der Brennerei zu werfen.

Das in 2024 erbaute neue Fasslager wurde im vergangenen Jahr zum Tag der offenen Tür erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Da es allerdings nach wie vor nicht seinen finalen Status erreicht hat, blieb es weiterhin ausschließlich den Mitarbeitern der Brennerei vorbehalten. Seitdem hat sich jedoch eine Menge getan und das Fasslager hat sich nicht nur stark gefüllt, sondern auch optisch noch einigen Maßnahmen vollziehen können. Am 04.06.2025 dürfen sich Besucher als Teil der Brennerei-Führung auf die Besichtigung des nun fast komplett fertiggestellten Fasslagers freuen.

Darüber hinaus erwartet die Besucher ein Tag voller interessanter Einblicke in die faszinierende Produktion von Whisky, Gin und anderen Spirituosen in der malerisch gelegenen Destillerie. Die Brennerei lässt Gäste an diesem Tag neben dem neuen Fasslager auch hinter die Kulissen blicken und zeigt die Bereiche der Herstellung, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. In diesem Jahr finden bereits ab 10 Uhr stündlich Brennerei-Führungen statt. Hierbei können Interessierte einen Blick auf die Brennblasen und verschiedenen Anlagen werfen, alles über die Produktionsprozesse sowie die Entstehung der verschiedenen Spirituosen erfahren. Anschließend gibt es eine Vielfalt verschiedener Whiskys, Liköre, Kräuter oder Geiste, die es zu entdecken gilt. Außerdem werden die Barkeeper den ganzen Tag auf der Sonnenterrasse Cocktails für alle Genießer mixen. Ingo Klinger, alias Klinge, wird von 12 bis 17 Uhr mit Live Musik für die entsprechende Stimmung sorgen. Zudem gibt es neben selbstgemachter Lammbratwurst vom Pommernhof Westphal, Suppe aus Kliesow’s Reuse sowie frisch gebackener Kuchen der Bäckerei Peters.

Da die Anzahl der Plätze in den Führungen begrenzt ist, werden Interessierte gebeten, sich vorab telefonisch (038308/34105) oder per Mail (info@stoertebeker-brennerei.com) zur Führung anzumelden. Die letzte Führung findet um 18 Uhr statt.