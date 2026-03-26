Rasender Roland x Störtebeker: Whisky-Sonderedition in Zusammenarbeit mit ikonischer Schmalspurbahn

Ab Ostern gibt es aus der Störtebeker Brennerei in Alt Reddevitz im Südosten von Rügen den Rasender Roland x Störtebeker – ein handwerklicher Whiskyblend aus Grain- und Maltwhisky in zwei Editionen (45% und 40%), zum 100-jährigen Jubiläum der Schmalspurdampflok 53 Mh. Und natürlich hat der Blend deutliche Rauchnoten (in der 40%-Version allerdings zurückgenommen), passend zur Dampflokomotive.

Genauere Tasting Notes und die Bezugsquellen ab April finden Sie in der nachfolgenden Presseaussendung der Störtebeker Brennerei:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Rasender Roland x Störtebeker: Rügener Brennerei stellt Whisky-Sonderedition in Zusammenarbeit mit ikonischer Schmalspurbahn vor

(Alt Reddevitz/Putbus, März 2026) Kulinarisch-historische Kooperation auf der Insel Rügen: Die Störtebeker Brennerei mit Sitz in Alt Reddevitz und die Rügensche Bäderbahn (RüBB, Putbus), besser bekannt als Rasender Roland, bringen gemeinsam einen Whisky auf den Markt. Ein Produkt, das auf eine Reise mitnehmen soll – durch die Welt der Schmalspurbahn, durch die Rügener Historie und auch ins Whisky- Handwerk. Karsten Triebe, Geschäftsführer der Störtebeker Brennerei:

„Dass wir mit unserem Whisky der langen Tradition des Rasenden Roland Tribut zollen und die nächsten Kapitel der aufregenden Geschichte der Rügener Ikone mitschreiben dürfen, freut uns sehr.“

Thomas Schneider, kaufmännischer Leiter der Schmalspurbahn, ergänzt:

„Reise und Genuss gehen auf Rügen schon immer Hand in Hand. Die Kooperation mit Störtebeker Whisky schafft neues Erlebnispotenzial und zeigt, dass unser Rasender Roland auch nach über 130 Jahren noch Besucher und Einheimische begeistern kann.“

Der Verkauf des neuen Whiskys startet zu Ostern.

Jubiläum inspiriert zu Kooperation

Hintergrund für die Zusammenarbeit ist das 100-jährige Jubiläum der Schmalspurdampflok 53 Mh im vergangenen Jahr, die seither ununterbrochen auf Rügen zum Einsatz kommt. „Uns sind alte Schwarzweißfotos vom Roland in die Hände gefallen, auf denen Holzfässer auf einem der Waggons zu erkennen sind. Auch Whisky wurde damals höchstwahrscheinlich auf die Weise über die Insel transportiert. Wir haben sofort die Betreiber der RüBB kontaktiert und gemeinsam überlegt, wie wir diese alte Tradition wieder aufleben und in die heutige Zeit versetzen können“, so Karsten Triebe. Denn als eines der beliebtesten Reiseziele Deutschlands begrüßt die Insel Rügen jährlich Millionen Urlauber mit dem Wunsch nach Strand, Natur und Abenteuer.

„Der Rasende Roland begeistert jedes Jahr Tausende von ihnen und ist selbst eine der Hauptattraktionen der Insel. Es freut uns sehr, wenn neue Partner mit frischen Ideen zu seiner Bekanntheit beitragen“, so Thomas Schneider.

Handwerklich gebrannter Whisky in zwei Editionen

Das Ergebnis ist ein handwerklicher Whiskyblend aus Grain- und Maltwhisky in der 50-cl-Flasche, auch optisch inspiriert von der Rügener Dampflok 66 4633. Die 45 % vol verleihen dem Brand eine harmonische Wärme. Feine Vanille in der Nase und Noten von dunklem Malz, buttrigem Blätterteig und Brot am Gaumen entfalten im Zusammenspiel mit leichter Fruchtigkeit und einem Hauch Salz einen vollmundigen,

maritimen Charakter. Deutlich erkennbare Rauchnoten erinnern an die kohlebefeuerte Lokomotive. Gereift in Eichenfässern in direkter Nähe zur Ostsee, verkörpert dieser Whisky gleichermaßen nordisch-modernes Profil und die Liebe zu Handwerk und Tradition. Neben der limitierten Jubiläumsedition mit grünem Etikett präsentieren Brennerei und Bäderbahn auch eine Standardedition, die mit 40 % vol etwas sanfter komponiert ist. Weizen- und Gerstenmalz sowie ein kleiner Anteil an Rauchmalz sorgen in dem Blend für einen weichen Körper und malzige Süße. Eine spielerische Note von Apfel sowie Nuancen von unreifer Birne und Butterkeks prägen den mild-würzigen Whisky. Die verschiedenen Editionen sind nach Ostern online im Brennerei-Shop und bei verschiedenen deutschen Whiskyhändlern verfügbar. Stationär sind sie zudem in der Brennerei selbst sowie deutschlandweit im Spirituosenfachhandel erhältlich.

Erlebnispotenzial mit nostalgischem Charme

Begleitet wird die Einführung des Whiskys von verschiedenen, über das ganze Jahr verteilten, Erlebnissen und Marketing-Aktivierungen. Denn: „So eine Kombination aus Genuss und Inseltradition erlebt man am besten auf den Schienen, wo einem die Seeluft und der Dampf der Lokomotive um die Nase wehen und man Lust bekommt, Rügen auch kulinarisch näher zu kommen“, so Thomas Schneider von der RüBB. Besonderes Highlight: Gemeinsam stellen RüBB und Störtebeker den historischen Wagen mit den Holzfässern nach und bringen ihn auf die Gleise – mit den Whiskyfässern ein einmaliger Anblick auf Deutschlands Schienen. Über die einzelnen Aktionen entlang der Saison informieren beide Unternehmen auf ihren Websites.

Über die Störtebeker Brennerei

Die Störtebeker Brennerei ist eine handwerkliche Whisky-Destillerie mit Sitz in Alt Reddevitz im Südosten von Rügen. Ursprünglich ein Hotel aus dem Jahr 1604, wurden hier Mitte der 2000er die ersten Whiskys und 2006 der erste Störtebeker Whisky gebrannt. Auf zwei kupfernen Brennblasen entsteht hier neben anderen hochwertigen Destillaten der Störtebeker Single Malt Whisky. Die Brennerei setzt bewusst auf regionale Rohstoffe und historische Getreidesorten. Die Eichenfässer, in denen der Whisky reift, stammen zum Teil aus historischen Beständen aus einem Eichenwald in Mecklenburg-Vorpommern.

Weitere Informationen unter: https://www.stoertebeker-whisky.com/

Über den Rasenden Roland

Seit über einem Jahrhundert fährt der Rasende Roland durch die Landschaften der Insel Rügen. Er verbindet als Teil des öffentlichen Nahverkehrs die Stadt Putbus mit den touristisch beliebten Seebädern Binz, Sellin, Baabe und Göhren und ist doch weit mehr als ein reines Verkehrsmittel. Die weithin sichtbare und hörbare dampfende Bahn mit ihren historischen Waggons gilt deutschlandweit als eine Ikone unter den Schmalspurbahnen. Acht Lokomotiven der Baureihen 66.463, 66.480 und 66.177 sind dafür täglich im Einsatz.

Weitere Informationen unter: https://ruegensche-baederbahn.de/