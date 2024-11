Die Manufaktur Lehmitz in Hamburg bringt traditionell zu Weihnachten eine Sonderabfüllung auf den Markt – und auch dieses Jahr wird das wieder der Fall sein. Nach einigen ungetorften Ausgaben hat man sich wieder für eine leicht getorfte Abfüllung entschieden.

Für Stammkunden und neue Interessenten hat uns die Manufaktur Lehmitz vor der Abfüllung Anfang Dezember einige Infos vorab geschickt:

Manufaktur Lehmitz kündigt Weihnachtswhisky an – diesmal wieder mit Torfnote

Langsam wird es Winter, auch in einem UNESCO Weltkulturerbe. Seit über 9 Jahren hat Marco Lehmitz in der Hamburger Speicherstadt seinen Hamburg Malt Whisky reifen. Ein großer Teil von diesen Destillaten die „damals“ noch gut eingekauft werden konnten kamen aus der Speyside, ein anderer nicht unerheblicher Teil von St. Kilian. Manchmal verirrt sich auch etwas Destillat von den Inseln in den „Reifekeller“ in der Speicherstadt, die man übrigens auch besichtigen kann und wo ab und an noch Abfüllungen auftauchen werden.

In diesem Jahr bringt die Manufaktur Lehmitz seine Winter bzw. Weihnachtsedition raus, die „endlich“ mal wieder einen leichten rauchigen Torfanteil hat. Ein wiederkehrendes Special ist die Zusammenarbeit mit Hamburgs ältester Weinkellerei von Have, der Hamburg Malt Whisky erhält derzeit ein Rotspon Finish, trotzdem hat der 9jährige Whisky die meiste Zeit in einem Amarone Fass verbracht. Der Whisky wird mit ungefähr 48% Vol. Anfang Dezember gefüllt und wird rechtzeitig zu Weihnachten ausgeliefert bzw. in ausgewählten Geschäften stehen.